Van Garderen wint tijdrit en verovert leiderstrui in Ronde van Californië

De 29-jarige Amerikaan van BMC was de beste in de individuele tijdrit van San José naar Morgan Hill over 34,7 kilometer.

Van Garderen was zeven seconden sneller dan zijn Nieuw-Zeelandse teamgenoot Patrick Bevin. De Brit Tao Geoghegan Hart werd derde op 32 seconden.

Met de tijdwinst neemt Van Garderen de leiderstrui in Californië over van de Colombiaan Egan Bernal. De kopman van Team Sky eindigde als achttiende op 1.23 minuut. Hij heeft in het klassement een achterstand van 23 seconden op de Amerikaan.

Antwan Tolhoek startte als nummer vier van het klassement, maar moest in de tijdrit veel toegeven. De 24-jarige renner van Lotto-Jumbo finishte als 64e op 3.48 minuut van Van Garderen.

De Ronde van Californië gaat donderdag verder met een vlakke rit over 176 kilometer tussen Stockton en Elk Grove. De rittenkoers duurt nog tot en met zondag.