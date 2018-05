Dumoulin 'super tevreden' met tweede plaats achter Yates in elfde Giro-rit

"Dit was wel goed. Ik ben super tevreden", luidde de eerste reactie van de Nederlandse titelverdediger bij de finish in Osimo.

"Ik had echt een beetje pijnlijke benen in het begin, maar ik denk dat iedereen die had van gisteren. Daarnaast zorgden de gevolgen van de val van gisteren ervoor dat ik in het eerste deel niet helemaal lekker zat. Maar in het tweede deel ging het wel goed.''

Dumoulin ging in de slotkilometer in de achtervolging op de ontsnapte Yates, maar kwam uiteindelijk twee seconden tekort voor de dagzege.

"Het was echt super hectisch, maar ik heb de rit desondanks mooi afgesloten. Ik dacht nog wel: er hoeft maar één moment te zijn waarop Yates stilvalt. Maar hij was een tikkeltje beter. Ik bleef op dezelfde afstand hangen, zelfs op het vlakke, dus dat betekent dat hij goed was. Ik kan mezelf niets verwijten", zei hij.

"Ik was niet beter dan Yates, maar wel beter dan op Sicilië. De laatste twee dagen voel ik me een stuk sterker dan ervoor. Het gat was kleiner dan in de eerste week, maar er is nog een lange weg te gaan."

47 seconden

Dumoulin heeft in de rangschikking nu als nummer twee 47 seconden achterstand op Yates, maar die marge is te overzien aangezien er nog een tijdrit van 34 kilometer op het programma staat.

De Fransman Thibaut Pinot (op 1.04 van Yates), de Italiaan Domenico Pozzovivo (op 1.18) en de Colombiaan Richard Carapaz (op 1.56) completeren de top vijf.

Viervoudig Tour-winnaar Chris Froome liep opnieuw achterstand op en lijkt uitgeschakeld voor de eindoverwinning, maar zover wilde Dumoulin niet gaan.

"Schrijf Froome nooit af. Dat dachten we een paar jaar geleden in de Dauphiné ook en toen heeft hij er nog een oorlogsrit van gemaakt op de laatste dag."

"Hij had vandaag pech op de kasseitjes met die valpartij. Daardoor ontstaat een beetje een vertekend beeld. Het gaat met mij heel goed en met hem niet zo goed. Laten we het daarop houden."

Donderdag gaat de Ronde van Italië verder met een etappe over 214 overwegend vlakke kilometers tussen Osimo en Imola, waar de streep op het befaamde racecircuit ligt.