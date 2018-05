Yates was niet van plan om voor zege te gaan in 'erg zware Giro-rit'

"We wilden vandaag eigenlijk helemaal niet voor de etappezege gaan", zei Yates kort na de finish in Osimo. Op de korte maar steile slotklim in het Italiaanse stadje versnelde de Brit desondanks uit het peloton. Hij pakte inclusief bonificatie zes seconden op Tom Dumoulin.

Yates en zijn collega's van Mitchelton-Scott wilden het woensdag rustig aan doen. Een dag eerder in de langste etappe van de Giro (245 kilometer) moest de ploeg hard koersen omdat Esteban Chaves al snel achterop raakte.

De Colombiaanse klimmer verloor uiteindelijk 25 minuten, waardoor Yates nu nog de enige klassementstroef is van Mitschelton-Scott. De Australische ploeg liet de vroege kopgroep met onder anderen Luis Leon Sanchez begaan.

Kasseistrook

Lotto-Jumbo en Lotto Soudal zagen woensdag kansen op de dagzege met Enrico Battaglin en Tim Wellens en reden het gat met de kopgroep dicht. Wellens ontsnapte vervolgens met Quick-Step-renner Zdenek Stybar, maar zij werden op de slotklim gepasseerd door de ontketende Yates.

"Ik probeerde gewoon wat tijd te pakken op mijn concurrenten", vertelde de Brit. "Het was een hele zware finish met de kasseistrook in de slotfase. Ik ben blij dat ik weer wat tijd heb kunnen pakken en dat ik de rit gewonnen heb."

Met nog tien etappes te gaan koestert Yates een voorsprong van 47 seconden op titelverdediger Dumoulin. De 25-jarige Engelsman wil zich nog lang niet rijk rekenen. "Ik heb alles gegeven wat ik in me heb, maar ik heb nog helemaal niks."

"De manier waarop Tom in de laatste kilometers de achtervolging op mij inzette was indrukwekkend", oordeelde Yates. "Hij maakte een veel betere indruk dan bij de voorgaande aankomsten bergop."

Donderdag rijdt het peloton de twaalfde etappe. De start is in Osimo en 214 overwegend vlakke kilometers verder is de finish op het circuit van Imola. De 101e editie van de Giro eindigt op 27 mei in Rome.