Leider Yates wint elfde etappe Giro d'Italia voor Dumoulin

Yates kwam twee seconden eerder over de meet dan Dumoulin en pakte bovendien vier bonificatieseconden meer dan de titelverdediger. Daardoor breidt de Brit zijn voorsprong in het algemeen klassement uit naar 47 seconden.

Yates en Dumoulin toonden zich de sterkste op de slotklim, met een stijgingspercentage van ruim tien procent. De Brit ging al vroeg aan en de Nederlander kon hem in de laatste meters net niet achterhalen. Davide Formolo legde beslag op de derde plaats, als eerste renner van de uiteengespatte grote groep.

Andere favorieten voor de eindzege verloren wat tijd op Yates en Dumoulin. Viervoudig Tourwinnaar Chris Froome had andermaal geen goede dag en zakte naar de twaalfde plaats in het algemeen klassement.

Kopgroep

Al vroeg in de etappe over 156 kilometer van Assisi naar Osimo ontstond er een kopgroep van vijf. De Spanjaard Luis Leon Sanchez had gezelschap van vier Italianen: Alessandro De Marchi, Fausto Masnada, Mirco Maestri en Alex Turrin.

Van dat quintet wisten Sanchez, De Marchi en Masnada het langst vooruit te blijven. Op vier kilometer van de finish werden ook zij ingerekend door het peloton, waardoor de grote groep aan een klimmetje op een kasseienweg begon.

Zdenek Stybar en Tim Wellens sprongen daar meteen weg. Met een voorsprong van zeven seconden begonnen ze aan de korte maar steile slotklim. Yates versnelde uit het peloton en reed de Tsjech en de Belg al snel voorbij.

Dumoulin ging samen met Domenico Pozzovivo in de achtervolging. De Limburger reed de Italiaan uit zijn wiel, maar slaagde er net niet in om Yates nog te achterhalen.

Donderdag rijdt het peloton de twaalfde etappe. De start is in Osimo en 214 overwegend vlakke kilometers verder is de finish op het circuit van Imola. De 101e editie van de Giro eindigt op 27 mei in Rome.