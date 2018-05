Froome voelt zich na stroeve Giro-start steeds beter in zware ritten

In de zware etappe van dinsdag profiteerde Froome van een offday van concurrent Esteban Chaves, waardoor hij na een teleurstellend begin van de Giro de top tien van het klassement binnenkwam.

"Ik voel me steeds beter", zegt Froome, die in tegenstelling tot Chaves wél met de voorsten meekon, tegen Cyclingnews. "Het was een heel zware etappe. Iedereen leek zich fris te voelen en er was direct na de start al veel actie."

Froome, voor wie de rustdag van maandag als geroepen kwam, heeft nog altijd wat last van zijn twee crashes in de eerste negen dagen van de Giro. Hij ging onderuit bij een verkenning van de openingstijdrit in Jeruzalem en in de finale van de regenachtige achtste etappe.

"Ik ben blij dat ik uiteindelijk tot de voorste groep behoorde", zegt hij over de etappe van dinsdag. "De enige die uiteindelijk tijd verloor was Chaves. Het was een zware dag, maar dat hoort erbij."

Mohoric

De zware rit naar Gualdo Tadino werd gewonnen door Matej Mohoric. De Sloveen van Bahrain-Merida bleef knap vooruit met medevluchter Nico Denz, klopte de Duitser in de sprint en boekte een van de grootste zeges in zijn loopbaan. Vorig jaar won hij al eens een Vuelta-etappe.

"Ik was niet heel zeker van mijn zaak en daarom probeerde ik in de laatste 10 kilometer een paar keer aan te vallen, maar ik kwam niet weg. Daardoor besloot ik het op een sprint aan te laten komen", aldus Mohoric over zijn tweede dagzege in een grote ronde.

"Toen ik zag dat hij me niet uitprobeerde, gaf me dat alleen maar meer kracht. Ik ben heel blij voor de ploeg. Ik kreeg de kans, ook al staat Domenico Pozzovivo er goed voor in het klassement."

De Giro gaat woensdag verder met een etappe van 156 kilometer van Assisi en Osimo. Het peloton, met Tom Dumoulin als nummer twee van het klassement, wacht twee beklimmingen van de derde en één van de vierde categorie. Om 13.20 uur wordt het startsein gegeven.