Chaves heeft geen verklaring voor totale offday in Ronde van Italië

"Ik had gewoon geen kracht in mijn benen en kon niet met de besten mee op de eerste klim", baalde de 28-jarige Chaves voor de camera van de Italiaanse tv-zender RAI. "We zullen moeten gaan uitzoeken waarom ik problemen had."

De klimmer van Mitchelton-Scott was het belangrijkste slachtoffer van de dadendrang van Wout Poels en Team Sky op de Fonte Della Creta, een col van tweede categorie die vrijwel vanuit het vertrek van de 244 kilometer lange etappe beklommen moest worden.

Chaves kon het hoge tempo van het peloton niet volgen op de klim en moest daardoor met hulp van een aantal ploeggenoten in de achtervolging. "We kregen onze achterstand nog op één minuut, maar dichterbij kwamen we niet."

Pollenallergie

Ploegleider Matt White van Mitchelton-Scott opperde tijdens de etappe tegen de RAI dat zijn schaduwkopman last had van zijn pollenallergie, maar Chaves gaf dat zelf niet als reden voor zijn slechte benen.

"Ik heb een lastige relatie met de Giro en Italië, het is haat en liefde", verzuchtte de Zuid-Amerikaan. "Een paar dagen geleden beleefde ik nog een van de mooiste dagen uit mijn carrière toen ik de etappe naar de Etna won, maar deze klap is lastig voor mijn moraal."

"Maar dat is het leven. Het belangrijkste is dat we nog steeds de leiderstrui in de ploeg hebben. Ons doel zal niet veranderen: we willen nog steeds de Giro winnen."

Yates

De roze trui zit inderdaad nog steeds om de schouders van Mitchelton-Scott-kopman Simon Yates, die een voorsprong van 41 seconden heeft op de nummer twee Tom Dumoulin. De Brit leefde na de chaotische tiende etappe mee met zijn ploegmaat.

"Chaves had gewoon een slecht moment op de eerste klim van de dag", aldus Yates. "Je weet nooit hoe je lichaam reageert na een rustdag. Ik ben zeer teleurgesteld voor hem, want hij heeft heel hard gewerkt om deze Giro goed te zijn."

White: "Esteban is door zijn slechte dag kansloos voor het klassement. Maar Simon is in de vorm van zijn leven, dus we zullen nu alle energie steken in zijn kansen, zodat hij de roze trui kan behouden."

De Giro gaat woensdag verder met een heuvelachtige rit van Assisi naar Osimo over 156 kilometer.