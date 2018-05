Dumoulin komt met schrik vrij bij valpartij in tiende Giro-etappe

"Ik heb nu nergens last van", zei Dumoulin, kort na de finish in Gualdo Tadino, tegen Eurosport. "Maar het was wel even schrikken. Het was tricky, want ik kreeg mijn ketting er niet op en moest van fiets wisselen."

Eenmaal op een andere fiets wist Dumoulin vooral dankzij Sunweb-ploeggenoot Sam Oomen terug te keren in het peloton, waardoor hij geen tijd verloor voor het klassement. "Ik mag Sam heel erg dankbaar zijn", besefte Dumoulin. "Door zijn hulp kon ik snel weer aansluiten."

Oomen zag Dumoulin onderuit gaan. "Ik reed vlak achter Tom", aldus de 22-jarige Nederlander. "Het was even wachten en Tom daarna zo snel mogelijk terugrijden. Gelukkig is het allemaal goed afgelopen."

41 seconden

Omdat Dumoulin met Esteban Chaves een concurrent zag wegvallen in het klassement, deed de Limburger ondanks de valpartij goede zaken in de tiende rit, die gewonnen werd door de Sloveen Matej Mohoric.

Chaves, die een zeer slechte dag kende, reed in de etappe over 244 kilometer al snel op achterstand en verloor meer dan twintig minuten. Dumoulin passeert de Colombiaan daardoor in het algemeen klassement en staat weer tweede, achter rozetruidrager Simon Yates.

Het lossen van Chaves zorgde er volgens Dumoulin voor dat de koers zwaar werd. "Het was snel duidelijk dat Chaves slechte benen had en dus maakten veel ploegen tempo. En wij ook. We wilden Chaves niet laten terugkeren in het peloton en dat lukte."

"De eerste etappe na een rustdag is toch speciaal", zei de titelverdediger. "Ik voelde me ook zo slecht op de eerste beklimming, echt niet normaal. Mijn benen liepen vol en ik kon niet diep gaan. Het is niet iets om over naar huis te schrijven. Ik heb ook nog nooit zo'n start meegemaakt van een etappe in een grote ronde.''

Extreme etappe

Oomen noemde het zelfs een "extreme etappe". "De koers werd al snel hard gemaakt en de regen maakte het er niet makkelijker op. Deze gaat de boeken in. Maar uiteindelijk heeft Tom amper tijd verloren en verder ook geen schade opgelopen. Alles is goed."

De enige tijd die Dumoulin verloor was drie seconden op Yates, omdat de rozetruidrager een tussensprint won. Het verschil tussen de Brit en de Nederlander is nu 41 tellen. "Ik dacht nog even om ook te gaan sprinten", zei Dumoulin. "Maar dat kostte veel energie voor weinig. En ik moet het in de sprint denk ik ook afleggen."

De Giro gaat woensdag verder met een heuvelachtige rit van Assisi naar Osimo over 156 kilometer.