Dumoulin stijgt naar tweede plek in Giro, Mohoric wint spectaculaire rit

De 23-jarige Mohoric klopte in finishplaats Gualdo Tadino medevluchter Nico Denz in een sprint-a-deux. Sam Bennett won op 34 seconden de sprint van het peloton.

Dumoulin viel in de finale van de rit, maar de kopman van Team Sunweb eindigde gewoon in de grote groep. Dat gold ook voor Simon Yates, die de roze leiderstrui in zijn bezit houdt.

De Brit zag wel dat zijn ploegmaat Chaves vele minuten verloor nadat de Colombiaan al in het begin van de etappe de aansluiting met het peloton verloor. De klimmer van Mitchelton-Scott was het voornaamste slachtoffer van het hoge tempo waarmee Team Sky direct na de start de Fonte Della Creta beklom.

Chaves, na negen etappes nog de nummer twee van de Giro, moest lossen en zag zijn concurrenten nooit meer terug. Hij staat nu 39e in het klassement op ruim 25 minuten van Yates.

Dumoulin steeg van de derde naar de tweede plek in het klassement. Zijn achterstand op Yates liep op naar 41 seconden, omdat de rozetruidrager onderweg drie bonificatieseconden pakte. Thibaut Pinot staat derde op 46 tellen.

Poels

De langste etappe van de deze Giro (244 kilometer) tussen Penne en Gualdo Tadino was op papier een rit voor de aanvallers. De klassementsrenners hoopten op een relatief rustige dag, maar het glooiende parcours, de listige weersomstandigheden en de slechte benen van Chaves zorgden vrijwel vanaf de start voor spektakel.

De eerste rit na de tweede rustdag begon met een col van tweede categorie (Fonte della Creta). Koen Bouwman belandde net als de latere ritwinnaar Mohoric in een vroege kopgroep van zeventien renners, maar zij kregen weinig ruimte.

Dat kwam vooral doordat Team Sky-renner Wout Poels voor een heel hoog tempo zorgde in het peloton. De grote groep viel in stukken uiteen en Chaves moest in de achtervolging. Matthew White, ploegleider van Mitchelton-Scott, meldde tijdens de rit dat zijn schaduwkopman waarschijnlijk last had van zijn pollenallergie.

De groep met Chaves bleef lang op één à twee minuten van het peloton hangen, maar mede door kopwerk van Team Sunweb, Team Sky, UAE Team Emirates en FDJ kwam de Colombiaan niet meer terug bij zijn concurrenten.

Achtervolging

Door het hoge tempo in het peloton werd ook de kopgroep gegrepen. Met nog negentig kilometer te gaan ging Marco Frapporti vervolgens solo op jacht naar de ritzege. Pas een uur later kwam er een reactie. Mohoric ging voor de tweede keer deze etappe in de aanval en de jonge Sloveen van Bahrain Merida sloot samen met de Italiaan Davide Villella al snel aan bij Frapporti.

Het verschil met het peloton was erg klein, waardoor Denz vanuit de grote groep in een afdaling de oversteek kon maken naar de drie koplopers. Frapporti moest zijn inspanningen bekopen en loste.

Met nog achttien kilometer te gaan ging Dumoulin onderuit in een natte afzink. Het was een val zonder grote gevolgen, al moest hij wel van fiets wisselen. Met hulp van ploegmaat Sam Oomen sloot de titelverdediger na een korte achtervolging weer aan bij de grote groep.

Vooraan betekende een demarrage van Mohoric het einde van de ambities van Villella. Denz bleef wel in het wiel van de Sloveen, maar de 24-jarige Duitser van AG2R was in de sprint niet opgewassen tegen zijn medevluchter.

Mohoric kon daardoor voor de tweede keer een ritzege vieren in een grote ronde. Vorig jaar won de Sloveen de zevende etappe in de Vuelta a España.