Froome blijft ondanks 'moeilijke start' geloven in eindzege Giro

"Mijn achterstand op de roze trui is groot", zegt Froome, die al 2 minuten en 27 seconden toegeeft op leider Simon Yates, maandag op de tweede rustdag. "Ik wil niet zeggen dat het waarschijnlijk is dat ik dat gat nog ga dichten, maar er zijn gekkere dingen gebeurd. Er komen nog zware etappes aan en we krijgen ook nog een tijdrit."

De 32-jarige kopman van Team Sky denkt niet aan opgeven. "Ik ben hier om te racen en het beste uit mijzelf te halen. Als dat een twintigste plaats is, dan ga ik daarvoor. Maar ik ga natuurlijk proberen om eerste te worden. Ik ga het nu van dag tot dag bekijken. Ik zie zeker nog mogelijkheden."

Froome heeft nog steeds last van zijn twee crashes in de eerste negen dagen van de Giro. Hij ging onderuit bij een verkenning van de openingstijdrit in Jeruzalem en in de finale van de achtste etappe, een regenachtige bergrit naar Montevergine di Mercogliano.

"Het is absoluut een moeilijke start geweest voor mij", aldus Froome. "Ik loop eigenlijk sinds de val in Jeruzalem achter de feiten aan en dat ben ik niet gewend. Maar we zijn nog niet eens op de helft van de Giro. Ik ben nog voldoende gemotiveerd."

De Brit stelt dat hij zich deze Ronde van Italië nog nooit echt goed heeft gevoeld. "Je lichaam krijgt altijd een klap als je valt, dus ik fiets niet helemaal zoals ik normaal doe. Ik heb last van mijn rechterkant en ben daardoor wat uit balans. Hopelijk helpt de rustdag en voel ik me wat beter in het tweede deel van de race."

Groeien

Froome verwacht nog te groeien in de Giro. "Het was altijd mijn plan om sterker te worden tijdens de koers, omdat ik na de Giro ook nog de Tour de France wil rijden."

"Het was nooit mijn doel om aan het begin van de Giro al in topvorm te zijn. We hebben in het verleden gezien dat renners die er vanaf het begin van de Giro staan, niks meer over hebben in juli voor de Tour."

Froome vindt het leuk dat er met Yates een Britse rozetruidrager is. "Ik ben echt blij voor Simon. Hij en zijn ploeg Mitchelton-Scott hebben tot nu toe een geweldige koers gereden. Simon lijkt heel erg goed om te gaan met de druk. Ik ga er alles aan doen om het hem moeilijk te maken, maar het is geweldig om een Brit in het roze te zien."

De Giro gaat dinsdag verder met een heuvelachtige etappe van 239 kilometer van Penne naar Gualdo Tadino.