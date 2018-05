Poels: 'Froome moet sterk terugkomen om Giro nog te winnen'

"Dit is een nieuwe belevenis. Normaal rijd je met z'n allen om een trui te verdedigen en nu wordt het schade beperken'', vertelde Poels zondag na de rit naar de top van de Gran Sasso d'Italia, waarin Froome ruim een minuut verloor.

"Balen. De anderen reden harder dan wij, zo simpel is het. Chris kan wel goed bergop, maar vandaag was het gewoon wat minder. En dan verlies je een minuut, dat is kostbare tijd. Maar er komen nog twee zware weken aan. Het wordt lastig, maar we moeten blijven vechten'', vond Poels.

Volgens de Limburger is de winst in de Giro nog niet uit beeld voor de Britse viervoudig Tour-winnaar.

"Ik heb Vincenzo Nibali weleens een Giro zien rijden een paar jaar terug (in 2016, red.). Die stond op fikse achterstand ten opzichte van Steven Kruijswijk en won de ronde nog. Het kan dus nog gebeuren, maar ik geef toe: dan moet Chris wel erg sterk terugkomen.''

Ploegleider

Ook Team Sky-ploegleider Nicolas Portal hield de moed erin na het fikse tijdverlies van Froome op de dag voor de tweede rustdag, hoewel zijn kopman in het klassement al een achterstand van twee minuten en 27 seconden heeft op rozetruidrager Simon Yates.

"Het ging zondag niet zoals we verwacht hadden, maar we moeten optimistisch blijven", aldus Portal op de site van Team Sky. "Er zijn nog twee lange weken te gaan, dus er zullen ook betere dagen komen. Er is nog niks beslist. Als je met onze renners spreekt, merk je dat ze er nog in geloven. We zullen blijven vechten."

De Giro gaat dinsdag verder met een heuvelachtige etappe van 239 kilometer van Penne naar Gualdo Tadino.