Gaviria sprint in Californië naar dertigste zege Quick-Step van 2018

De 134,5 kilometer lange etappe begon en eindigde in Long Beach en leek van meet af aan op een sprint te zullen uitdraaien. De Wit-Rus Andrei Krasilnikau en de Amerikaan Tanner Putt waren de enige twee renners die probeerden vooruit te blijven.

De sprintersploegen zorgden ervoor dat het tweetal op vijf kilometer voor de finish was ingerekend, waarna het peloton zich op kon gaan maken voor de massasprint waarin Gaviria dus de snelste was. Door zijn zege pakte de 23-jarige Gaviria ook meteen de leiderstrui.

Gaviria heeft een aardig aandeel in de dertig overwinningen van Quick-Step Floors dit jaar. Hij won ook al in de Ronde van Colombia en die van San Juan, maar daarna stokte de teller omdat hij in maart bij een val in de Tirreno-Adriatico een middenhandsbeentje brak.

In de etappe van dinsdag in Californië lijkt er geen kans op een volgende sprintzege van Gaviria. De tweede etappe gaat over 157 kilometer van Ventura naar Gibraltar en dan zullen de renners voor het eerst moeten klimmen.

De Ronde van Californië, die sinds vorig jaar deel uitmaakt van de WorldTour, duurt nog tot en met zaterdag. Vorig jaar jaar ging de eindzege naar George Bennett van Lotto-Jumbo, die dit jaar niet meedoet. De Nieuw-Zeelander geeft de voorkeur aan de Giro d'Italia.