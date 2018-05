Dumoulin: 'Paar renners zijn bergop momenteel sterker dan ik'

"Ik sta er goed voor en ben tevreden over mijn vorm, maar op dit moment zijn een paar renners bergop sterker dan ik", concludeerde Dumoulin na de 225 kilometer lange bergrit voor de camera van de NOS.

De 27-jarige kopman van Team Sunweb kwam in Gran Sasso als achtste over de finish op 12 seconden van ritwinnaar en rozetruidrager Simon Yates. Die Brit heeft in het klassement een voorsprong van 38 tellen op Dumoulin. "Hij steekt er op dit moment echt bovenuit'', erkende de Limburger. "Toch zit ik zit er niet ver achter."

"Ik hoop dat ik de schade kan beperken in de bergritten. Of dat een probleem wordt? Dat ligt eraan hoe er de komende twee weken gekoerst gaat worden", zei Dumoulin, die weet dat hij in de zestiende etappe - een tijdrit van ruim 34 kilometer - veel tijd terug kan pakken op de andere klassementsrenners.

Rustdag

Dumoulin is blij dat maandag een rustdag is in de Ronde van Italië, want de negende rit hakte er aardig in. "Alles was moeilijk aan deze etappe. De afstand, de finale, de hoogte; het was een lastige dag."

"Ik voelde in de absolute finale dat ik op deze hoogte (de finish lag op 2.135 meter, red.) niet met elke versnelling mee moest gaan. Na de eerste twee demarrages heb ik het gat op mijn eigen tempo dichtgereden, maar de derde versnelling was er een te veel."

"Ik rijd niet meer fris in de rondte. De rit was 230 kilometer en al die tijd heb ik niet het gevoel gehad van wow, ik vlieg hier die etappe in. Maar ik kan er nog altijd hard mee fietsen hè, dus dan is er geen probleem.''

Froome

Viervoudig Tourwinnaar Chris Froome moest al eerder afhaken bij de groep met favorieten. De Brit verloor meer dan een minuut op Yates en geeft in het klassement 2 minuten en 27 minuten toe op zijn landgenoot.

"Ik had niet verwacht dat de verschillen zo groot zouden zijn vandaag", aldus Dumoulin tegen het AD. "Misschien had hij nog wat last. Hij is al twee keer op zijn muil gegaan, dat doet je benen niet goed. Balen voor hem, maar zo iemand moet je nooit afschrijven. Het ligt nog helemaal open."

Dumoulin werd net als de andere renners na de etappe met een gondeltje naar beneden gebracht. "Ik ben al zeven jaar prof, maar dit is me nog nooit gebeurd. Het is weer eens wat anders", glimlachte hij.