Yates wil Froome nog niet afschrijven na stevig tijdverlies in Giro

"Ik schrijf Froome absoluut nog niet af voor de eindzege", zei de 25-jarige Yates na de 225 kilometer lange etappe van Pesco Sannita naar 2.135 meter hoogte in Gran Sasso tegen Eurosport.

Viervoudig Tourwinnaar Froome maakt deze Giro nog geen goede indruk. Hij is al twee keer gevallen - tijdens een verkenning van de openingstijdrit in Jeruzalem en zaterdag in de natte finale van achtste etappe - en geeft na negen van de 21 etappes in het klassement al 2 minuten en 27 seconden toe op Yates.

"Maar de koers duurt nog erg lang", benadrukte de rozetruidrager. "Er komen nog zoveel lastige etappes aan, dus ik kan nog helemaal niemand afschrijven. Dat moet je nooit doen in de Giro."

Dumoulin

Yates pakte zondag in de laatste etappe voor de tweede rustdag ook 22 seconden op Tom Dumoulin, die als achtste over de streep kwam in Gran Sasso. De titelverdediger staat in het klassement nu derde op 38 tellen van de leider.

"Maar Tom kan makkelijk twee minuten op mij pakken in de tijdrit, dus hij doet zeker nog volop mee voor het roze", doelde Yates op de zestiende etappe, een glooiende chronorace van ruim 34 kilometer.

"En Domenico Pozzovivo en Thibaut Pinot waren vandaag ook heel sterk, dus ik moet ook op hen blijven letten."

Ritzege

Yates boekte in de Apennijnen voor de tweede keer in zijn carrière een ritzege in een grote ronde. In 2016 was de Engelsman de beste in de zesde etappe van de Ronde van Spanje.

"Natuurlijk realiseer ik me hoe bijzonder het is om in de roze trui ook nog een etappe te winnen. Deze zege draag ik op aan mijn ploeggenoten, die de hele dag keihard voor me gewerkt hebben'', zei de kopman van Mitchelton-Scott, die zich in een sprintje te sterk toonde voor Pinot en ploegmaat Esteban Chaves.

"We hebben de hele dag geloofd dat een ritzege hier mogelijk was. De kopgroep heeft nooit te veel voorsprong gekregen, met dank ook aan de mannen van Astana, die ook op ritwinst mikten.''