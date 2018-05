Rozetruidrager Yates wint bergrit in Giro en pakt tijd op Dumoulin

Dumoulin kwam twaalf seconden na Yates over de finish op 2.135 meter hoogte in Gran Sasso. Met de 10 bonificatieseconden voor de ritzege liep de Brit in het klassement in totaal 22 tellen uit op de titelverdediger.

Yates won een sprintje van een favorietengroepje dat in de steile laatste kilometers van de slotklim flink was uitgedund. De Fransman Thibaut Pinot en de Colombiaan Esteban Chaves - ploegmaat van Yates bij Mitchelton -Scott - eindigden respectievelijk als tweede en derde in dezelfde tijd als de winnaar.

Domenico Pozzovivo en Richard Carapaz - zaterdag winnaar van de achtste etappe - gaven vier seconden toe op Yates en completeerden de top vijf. Davide Formolo (zesde op 10 seconden) en Lotto-Jumbo-kopman George Bennett (zevende op 12 seconden) eindigden ook nog voor Dumoulin.

Rustdag

De Limburger van Team Sunweb zakt in het klassement van de tweede naar de derde plek. Hij heeft een achterstand van 38 tellen op Yates.

Chaves is de nieuwe nummer twee met een achterstand van 32 seconden op zijn teamgenoot. Pinot (vierde op 57 seconden) en Pozzovivo (vijfde op 57 seconden) staan ook nog binnen de minuut van de leider.

Froome kreeg wederom een flinke tik. De viervoudig Tourwinnaar kwam als 23e over de finish, 1 minuut en 7 seconden na Yates. De kopman van Team Sky staat in het klassement elfde op 2 minuten en 27 seconden van de roze trui. Fabio Aru verloor zondag ook meer dan een minuut en is de nummer vijftien op 2.36 minuten.

De renners krijgen maandag een rustdag. Dinsdag gaat de Ronde van Italië verder met een heuvelachtige rit van 239 kilometer van Penne naar Gualdo Tadino.

Aanvallers

Vrijwel vanuit de start in Pesco Sannita ontstond er een kopgroep van veertien renners. Gianluca Brambilla was de best geklasseerde vluchter in het klassement op 6 minuten en 40 seconden van Yates. De Italiaan van Trek-Segafredo reed tijdens de etappe lange tijd virtueel in de roze trui, want de aanvallers kregen een voorsprong van ruim acht minuten van het peloton.

Dat was ook de marge toen de kopgroep op 47 kilometer van de finish begon aan het belangrijkste klimwerk van de dag. Op papier was er in de finale een col van de tweede categorie (Calascio) en een col van de eerste categorie (Gran Sasso), maar er was eigenlijk geen afdaling tussen de twee bergen.

Astana greep de veertig kilometer klimmen aan om het tempo in het peloton flink op te voeren. Op de top van de Calascio was de voorsprong van de aanvallers daardoor gehalveerd naar vier minuten.

Aan de voet van de 26,5 kilometer lange klim naar Gran Sasso (gemiddelde stijging: 3,9 procent) spatte de kopgroep uiteen. Fausto Masnada bleef uiteindelijk alleen over, maar de 24-jarige Italiaan werd op 3 kilometer van de finish bijgehaald door de groep met favorieten.

Aru en Froome kregen het op dat moment erg lastig en moesten lossen. Dumoulin hield lang stand, maar in de laatste hectometers moest ook hij passen. Yates toonde zich vervolgens de snelste sprinter van de laatst overgebleven klimmers.