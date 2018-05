Carapaz hoopt dat zege in Giro deuren opent in thuisland Ecuador

"Deze zege betekent heel veel voor mij. Mijn harde werk van kinds af aan werpt nu eindelijk zijn vruchten af en het maakt me heel trots dat ik van zoveel goede renners win", zei een euforische Carapaz nadat hij als eerste over de streep kwam in Montevergine di Mercogliano.

Het was overigens niet Carapaz, maar de Nederlander Koen Bouwman die vlak voor de finish de beste papieren had voor de zege. De renner van Lotto-Jumbo had zijn medevluchters afgeschud en reed alleen op kop, maar werd één kilometer voor de finish ingehaald door Caparaz.

"Het was misschien voor velen een verrassing, maar ik had goede benen en heb het advies van mijn ploeg opgevolgd door het gewoon te proberen", zei de Movistar-renner, die enkele kilometers voor de meet ontsnapte uit het peloton en zo Bouwman kon passeren.

Ecuador

De groep met favorieten kwam zeven seconden later binnen dan Carapaz, die zijn tweede dagzege van het seizoen boekte en zich bovenal de eerste renner uit Ecuador mag noemen die een etappe in een grote ronde wint.

Carapaz hoopt dat zijn zege iets teweeg brengt in zijn geboorteland. "Het is betreurenswaardig dat er in Ecuador amper wordt gefietst. Mensen die wielrenner willen worden, krijgen geen ondersteuning. Ik hoop dat mijn zege deuren opent voor de kinderen die veel talent hebben en mijn voorbeeld willen volgen."

Met zijn overwinning in de achtste etappe lijkt de Giro al geslaagd voor Carapaz, maar hij aast op meer. "Rome is nog ver en er kunnen nog genoeg verrassingen komen. Ik kwam naar de Giro om te kijken waar ik toe in staat ben, maar ik hoop nu mijn witte trui zo lang mogelijk vast te houden. Dat zou een prachtige prestatie zijn."