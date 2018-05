Balende Bouwman: 'Giro-etappe duurde net een kilometer te lang'

Met nog twee kilometer te gaan in de bergetappe van 209 kilometer lag Bouwman op koers voor de zege, maar de renner van Lotto-Jumbo werd in de laatste kilometer alsnog ingehaald door de Ecuadoraan Richard Carapaz.

"De rit duurde uiteindelijk een kilometer te lang", concludeerde Bouwman, die enkele kilometers voor de meet was ontsnapt aan zijn medevluchters. "Ik heb geprobeerd zo hard mogelijk aan kop te rijden en heb er zeker in geloofd, maar het was net niet genoeg."

Bouwman maakte na 60 kilometer deel uit van de kopgroep die in totaal uit zeven renners bestond. De formatie pakte een voorsprong van vijf minuten en zag het peloton lange tijd niet dichterbij komen.

Energie

Pas op de lange slotklim van zeventien kilometer slaagde de groep met favorieten erin de achterstand geleidelijk terug te brengen. De 24-jarige Bouwman merkte dat hij op dat moment nog genoeg energie over had.

"Ik voelde me al de hele dag best goed. Onderweg heb ik vooral meegedraaid in de kopgroep, maar zeker niet het meeste werk verricht. Ik was ook de sterkste bergop, maar het is jammer dat ik alsnog gepakt werd."

Hoewel Bouwman maar net naast zijn eerste zege in een grote ronde greep en zelfs pas als 44e renner over de finish kwam, was de Nederlander niet terneergeslagen. "Ik ben heel blij hoe ik gereden heb en bovendien komen er nog twaalf etappes. Dit geeft vertrouwen."