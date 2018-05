Bouwman moet dagzege in Giro aan Carapaz laten, Yates blijft leider

De 24-jarige Bouwman ontsnapte enkele kilometers voor de meet aan zijn medevluchters en was heel dicht bij de zege, maar de Nederlandse renner van Lotto-Jumbo werd een kilometer voor de finish ingehaald door Carapaz.

De renner van Movistar kwam met een voorsprong van zeven seconden op de favorieten binnen in het regenachtige Montevergine di Mercogliano en boekte zijn tweede dagzege van het seizoen. De 24-jarige Carapaz is bovendien de eerste renner uit Ecuador die een etappe weet te winnen in een grote ronde.

De tweede plek ging naar de Italiaan Davide Formolo, terwijl de Fransman Thibaut Pinot als derde eindigde en zo vier bonificatieseconden pakte. Bouwman kwam uiteindelijk slechts als 44e over de finish op liefst 55 seconden van Carapaz.

Yates

Klassementsleider Yates eindigde als vijfde en blijft de drager van de roze trui. De Brit verdedigt nog steeds een voorsprong van zestien seconden op naaste belager Tom Dumoulin, die als elfde de meet passeerde.

Chris Froome kwam enkele kilometers voor de finish ten val op het gladde wegdek, maar de renner van Team Sky wist met behulp van Wout Poels weer aansluiting te vinden met het peloton en liep zodoende geen averij op in het klassement.

Zondag staat opnieuw een bergrit op het programma, als de renners 225 kilometer afleggen van Pesco Sannita naar Gran Sasso met opnieuw een aankomst bergop. Maandag is een rustdag in de Giro d'Italia.

Bouwman

De vlucht van de dag in de achtste etappe ontstond na iets meer dan zestig kilometer bij het eerste klimmetje van de dag. Een groepje met daarin Bouwman sloeg een gaatje met het peloton en kreeg even later gezelschap van nog wat renners die de oversteek wisten te maken.

De kopgroep van zeven pakte vijf minuten op het peloton een voorsprong die op het heuvelachtige parcours lange tijd niet in gevaar kwam.

Dat veranderde op de lange slotklim van zeventien kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van vijf. Het peloton verhoogde het tempo en verkleinde de achterstand al snel naar minder dan anderhalve minuut.

Onrust

In de kopgroep werd het steeds onrustiger en dus probeerden de Sloveen Matej Mohoric en de Belg Tosh Van der Sande een gaatje te slaan, maar de vijf andere vluchters gaven het duo geen ruimte.

De voorste groep werd uiteindelijk toch uitgedund, want Bouwman, Mohoric, de Italiaan Matteo Montaguti en de Sloveen Jan Polanc schudden Van der Sande, de Italiaan Davide Villella en de Colombiaan Rodolfo Torres van zich af en niet veel later ging Bouwman zelfs op eigen houtje verder.

De Nederlander koesterde in de laatste twee kilometer nog een voorsprong van vijftien seconden op de groep met favorieten en leek uitstekende papieren te hebben voor de overwinning, maar met een succesvolle aanval voorkwam Carapaz een tweede Nederlandse dagzege deze Giro.