Giro-leider Yates wil uit angst voor tijdrit Dumoulin bergop meer tijd winnen

De 25-jarige Yates consolideerde vrijdag zijn voorsprong op Dumoulin en verdedigt daardoor zaterdag zestien seconden ten opzichte van zijn op dit moment belangrijkste uitdager in Italië.

Met nog veertien etappes, waaronder een 34,2 kilometer lange tijdrit, voor de boeg is het echter nog maar de vraag of dat genoeg blijkt, weet ook Yates. De Brit, die het kopmanschap bij Mitchelton-Scott deelt met nummer drie Esteban Chaves, wil daarom bergop zoveel mogelijk tijd winnen.

"In die individuele tijdrit in de zestiende etappe kan ik weleens heel veel tijdverlies gaan lijden", spreekt Yates zijn zorgen uit tegenover Cyclingnews. "Dus ik moet tijd blijven pakken in de bergen."

Goede benen

Yates reed Dumoulin donderdag op de Etna uit het wiel en mocht daar voor het eerst een leiderstrui om de schouders trekken in een grote ronde. Zaterdag moet er weer flink geklommen worden, maar de Brit blijkt niet optimaal voorbereid. "Ik weet helemaal niets van de volgende twee ritten, los van wat er in boeken staat."

"Maar onze ploegleiders kennen de heuvels op hun duimpje, net als een aantal renners binnen onze ploeg, dus dat hoeft geen probleem op te leveren", blikt Yates vooruit op de site van Mitchelton-Scott.

Nu hij in het roze rijdt, zit hij wel in een andere positie, beseft de trotse klassementsleider. "Het wordt nu wel wat lastiger om een aanval te plaatsen. En ik moet ook nog maar zien of mijn benen nog net zo goed als donderdag zijn."

"Maar de spanning voor de eerste bergen is in elk geval achter de rug. Vaak gaan de eerste klimmeters nog niet zoals je wilt en groei je daarin naarmate de koers vordert. En we moeten dus ook nog maar afwachten hoe de concurrentie voor de dag komt."

Dumoulin

Dumoulin realiseert zich op zijn beurt dat hij van goeden huize moet komen als hij Yates uit het roze wil rijden. "Hij staat nu aan de leiding en ik heb niet het gevoel dat hij er zomaar doorheen zakt", vertelt de Limburger aan De Telegraaf.

"De Yates-broers Adam en Simon zijn al enkele jaren opkomende kampioenen. Wat Simon op de Etna liet zien was héél indrukwekkend. Na de rit op de Etna reageerde ik een beetje teleurgesteld. Misschien kwam die reactie door zijn splijtende demarrage waar ik geen antwoord op had."

Hoewel het gat met Yates 'slechts' zestien seconden bedraagt, denkt ook Sunweb-ploegleider Marc Reef dat zijn kopman Dumoulin de komende dagen flink aan de bak moet. "Je kunt wel stellen dat Tom beter moet klimmen dan vorig jaar, wil hij de Giro opnieuw winnen. Met alleen een goede tijdrit ga je er niet komen."

De achtste etappe van deze Giro loodst de renners zaterdag over 209 kilometers van Praia a Mare, via een loodzware finale, naar de Montevergine di Mercogliano. Het peloton zet zich om 12.00 uur in beweging.