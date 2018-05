Giro-ritwinnaar Bennett opgelucht na eerste zege in grote ronde

"Ik heb er heel vaak dichtbij gezeten in de Giro, maar vandaag was de timing perfect", jubelde de 27-jarige sprinter van BORA-hansgrohe aan de finish.

Bennett liet in Praia a Mare de Italiaan Elia Viviani achter zich. Die coureur van Quick-Step Floors was eerder deze Giro de snelste in beide eerdere massasprints, maar moest nu genoegen nemen met plek twee.

"Het is niet makkelijk om hem te passeren", wist Bennett. "Ik wist dat het kon, ook al dachten anderen daar misschien anders over. Ik ben mijn teamgenoten bijzonder dankbaar voor het vertrouwen dat ze in me hebben getoond."

Timing

De Ier wist dat hij geduld moest hebben als hij Viviani voor wilde blijven. "Ik had me voorgenomen zijn wiel te pakken en er op het juiste moment uit te komen. Ik wilde niet te vroeg op kop komen. De timing was nu perfect en ik heb kunnen laten zien hoe snel ik ben."

Bennett is de eerste Ier in meer dan dertig jaar die een rit weet te winnen in de Giro. Stephen Roche was in 1987 de laatste die daar in slaagde. "Dat het zo lang heeft geduurd, toont wel aan hoe lastig het is om in deze koers te winnen."

De sprinters krijgen het de komende dagen zwaar, aangezien het peloton de bergen in trekt. Vermoedelijk wordt er pas in de tiende rit van Penne naar Gualdo Tadino weer gesprint.