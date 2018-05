Ier Bennett troeft Viviani af in massasprint zevende Giro-etappe

De 27-jarige Bennett bleef in de sprint de Italianen Elia Viviani (tweede) en Niccolò Bonifazio (derde) voor. Danny van Poppel moest genoegen nemen met de vijfde plaats.

Voor Bennett betekende het zijn eerste overwinning in een grote wielerronde. Hij schreef eerder in zijn carrière onder meer de Clásica de Almería en vier etappes in de Ronde van Turkije op zijn naam. Het was bovendien de eerste Ierse ritzege sinds 1987 in de Giro.

Het was de eerste keer tijdens deze editie van de Giro dat Viviani werd geklopt in een massasprint. De renner van Quick-Step Floors won eerder wel de tweede en derde etappe in de Giro.

In de top van het algemeen klassement vonden er geen verschuivingen plaats. Simon Yates behield zijn roze trui en Tom Dumoulin staat op zestien seconden tweede. Esteban Chaves bezet op 26 tellen de derde plek.

Kopgroep

In de zevende rit legde het peloton 159 vlakke kilometers af van Pizzo naar Praia a Mare. Direct na de start gingen de Rus Maxim Belkov, de Italiaan Davide Ballerini en de Spanjaard Markel Irizar op avontuur.

Het trio kreeg de ruimte van het peloton en pakte al snel zo'n vier minuten. Gedurende de etappe liep de voorsprong van de kopgroep iets terug en bleef het verschil tussen de een en twee minuten schommelen.

In de slotfase van de rit werd het peloton onder aanvoering van de sprintersploegen snel teruggebracht. Op zestien kilometer van de finish werden Belkov en Irizar ingerekend, waarna Ballerini alleen verder ging.

De renner van Androni-Sidermec moest zich met nog dertien kilometer voor de boeg ook gewonnen geven. In de massasprint leek Viviani op weg naar zijn derde ritzege, maar werd hij in de laatste meters nog gepasseerd door Bennett.