Ploegleider Reef ziet Yates tot dusver als grootste gevaar voor Dumoulin

Yates sprong in de eerste bergetappe in de absolute finale weg uit de groep met favorieten en reed in een ruk naar zijn ploeggenoot Esteban Chaves. De renner van Mitchelton-Scott gunde de ritzege op de Etna vervolgens aan Chaves.

Reef was onder de indruk van de demarrage van Yates. "Hij stak er gisteren ver bovenuit", zei hij vrijdag voorafgaand aan de zevende etappe. "Als je ziet hoe hij zijn aanval plaatst en dat lang kon doortrekken. Hij bleef 500 à 600 meter staan op de pedalen en reed zo naar Chaves."

In het algemeen klassement heeft Yates 16 seconden voorsprong op Dumoulin, die de tweede plek bezet. Het is de eerste keer dat de 25-jarige renner de leiderstrui draagt in een grote wielerronde.

"Dit heeft hij in grote rondes nog niet eerder getoond, maar hij werd dit jaar al wel tweede in Parijs-Nice en vierde in Catalonië", beseft Reef. "Of hij het drie weken volhoudt, is moeilijk in te schatten. Maar op dit moment haalt hij een hoog niveau."

Zesde

Zijn beste prestatie in een grote ronde zette Yates twee jaar geleden neer in de Vuelta a España, waar hij zesde werd in het eindklassement. Een jaar later legde hij beslag op de zevende plek in de Tour de France.

Dumoulin raakte zelf ook onder de indruk van de Engelsman. "Ik wist natuurlijk wel dat de broertjes (Adam Yates ontbreekt in de Giro, red.) erg sterk aan het rijden zijn, maar zoals Simon gisteren versnelde in de finale, was heel bijzonder."

Ook de titelverdediger weet niet zeker of Yates drie weken lang zo sterk kan blijven. "Of hij dit niveau de hele ronde kan vasthouden, moeten we nog zien. Maar het kan ook zomaar dat hij die stap nu kan zetten."

In de zevende etappe rijdt het peloton over 159 vlakke kilometers van Pizzo naar Praia a Mare.