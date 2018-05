Yates denkt dat zijn ploeg sterk genoeg is om roze trui te verdedigen

De 25-jarige Yates versnelde op anderhalve kilometer van de meet op de Etna en zag dat niemand van de favorieten zijn demarrage kon beantwoorden.

Hij nam de ontsnapte Chaves mee op sleeptouw en gunde de Colombiaan de zege. Voor Yates lag aan de meet de roze trui klaar.

"Ik voelde me geweldig. Dit is een perfecte dag", jubelde de oud-winnaar van het jongerenklassement in de Tour de France. "Omdat Esteban in de ontsnapping zat, hoefde ik niets te doen. Ik ging er vervolgens op het juiste moment vandoor."

Dumoulin

Yates is in uitstekende vorm aan de start verschenen. Hij bleef van de pure klimmers het dichtst in de buurt van Tom Dumoulin in de openingstijdrit. Hij koestert nu een voorsprong van zestien seconden op de Limburger.

Gezien de kracht van zijn ploeg, verwacht Yates dat hij en Chaves een grote rol van betekenis gaan spelen in het klassement. "Ik vind dat wij hier de sterkste ploeg hebben, niet alleen qua klimmers, maar ook gezien de jongens voor het vlakke. Ik denk dat wij de trui goed kunnen verdedigen."

Yates leek eerder dit seizoen op weg naar de eindzege in Parijs-Nice. Hij verspeelde de leidende positie echter op de slotdag. "Hopelijk lukt het ons nu beter dan in Parijs-Nice. We zijn hier als team gekomen om te winnen en het ziet er goed uit."

Het peloton krijgt vrijdag een vlakke etappe voor de wielen van Pizzo naar Praia a Mare, waar na 159 kilometer vermoedelijk om de zege wordt gesprint.