Dumoulin voelde zich 'niet super' tijdens eerste bergetappe in Giro

De rit naar de top van de Etna was de eerste echte grote test voor de klassementsrenners. Esteban Chaves en Simon Yates, de kopmannen van Mitchelton-Scott, sloegen toe. Chaves won de rit, Yates nam de roze trui over van Rohan Dennis.

De Colombiaan maakte deel uit van een omvangrijke kopgroep, met daarin ook Robert Gesink en Sam Oomen, en hield als enige stand. Hij werd in de slotkilometer bijgehaald door Yates, die uit de groep der favorieten was ontsnapt. De Brit gunde zijn ploeggenoot echter de zege.

Dumoulin had naar eigen zeggen niet de benen om Yates te volgen. "Ik voelde me in het begin van de klim niet zo goed, toen beter en aan het einde was ik net aan mee", zei de Limburger, die nog altijd tweede in het klassement staat.

"Alleen Yates had de benen om echt door te trekken en de rest niet. Dat is in elk geval al goed, dat ik met middelmatige benen er nog bij kan zitten", aldus de kopman van Team Sunweb.

Superdag

Dumoulin vond het sowieso een pittige rit. "Het was echt een lastige klim. Super lang", vond hij. "Eigenlijk loopt die 40 kilometer lang omhoog, met steile en minder steile stukken. Het was oké, maar niet super."

De wereldkampioen tijdrijden heeft nog geen idee hoe hij ervoor staat ten opzichte van de concurrentie. "Misschien blijkt later in deze ronde wel dat dit mijn superdag is geweest en het daarna alleen maar minder is geworden. Dat kan ook. Daar kunnen we niets op zeggen."

Wel weet hij dat hij een zware kluif aan Yates gaat hebben. "Hij was 'outstanding', de enige die echt een aanval kon plaatsen en kon doortrekken. Dat wordt een gevaarlijke klant."

Ook van Chris Froome verwacht Dumoulin nog wel wat. De Brit moest even lossen, maar knokte zich terug. "Dat deed hij goed. Ik verwacht dat Froome gewoon voor de winst gaat meedoen.''

Op papier wacht Dumoulin en zijn concurrenten vrijdag een rustigere dag. Het peloton krijgt dan een vlakke etappe voor de wielen van Pizzo naar Praia a Mare, waar na 159 kilometer vermoedelijk om de zege wordt gesprint.