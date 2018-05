Zege in eerste bergrit Giro voor Colombiaan Chaves, Yates pakt roze

Yates ging er op enkele kilometers van de meet op de Etna vandoor en achterhaalde zijn ploeggenoot Esteban Chaves. Hij gunde de Colombiaan vervolgens de ritzege.

Titelverdediger Dumoulin maakte een sterke indruk. De Limburger eindigde in de achtervolgende groep op een kleine halve minuut achterstand. De kopman van Team Sunweb staat tweede in de rangschikking, op zestien seconden van Yates. Chaves is derde op 26 seconden.

Yates lost de Australiër Rohan Dennis af als leider. De coureur van BMC verspeelde als verwacht zijn roze leiderstrui, al hield hij de schade beperkt tot ruim een minuut.

De Giro gaat vrijdag verder met een vlakke etappe over 159 kilometer van Pizzo naar Praia a Mare.

Kopgroep

Chaves maakte deel uit van een kopgroep van 28 renners, met daarin onder anderen de Nederlandse renners Robert Gesink en Sam Oomen. Hun voorsprong werd nooit meer dan ruim drie minuten.

Op de Etna was het Gesink die er als eerste vandoor ging. De 31-jarige Gelderlander kwam niet echt weg, maar slaagde er wel in om de kopgroep flink uit te dunnen. Die bestond daarna nog uit een renner of tien.

De coureur van Lotto-Jumbo moest zijn inspanning echter wel bekopen. Bij een aanzet van Chaves moest hij lossen, maar op hangen en wurgen wist Gesink weer aansluiting te vinden. De tweede aanval van de Colombiaan was hem te veel. Oomen zakte vervolgens ook terug in de achtervolgende groep.

Dennis

Daar had Astana, de ploeg van de Colombiaan Miguel Angel Lopez, het heft in handen genomen. Dat werd Dennis te veel, waarna de Australiër de rest moest laten gaan.

De voorsprong van Chaves werd vervolgens teruggebracht tot zo'n dertig seconden, waarna Yates op anderhalve kilometer van de streep aanzette. De Brit wist zijn ploeggenoot in de laatste kilometer bij te halen. De twee bleven vervolgens uit de greep van de achtervolgers.

Die groep, met behalve Dumoulin de andere klassementsrenners als Chris Froome, Thibaut Pinot en Fabio Aru, kwam 26 seconden later over de streep, waardoor de verschillen in het klassement beperkt bleven.

Wout Poels liep wel achterstand op. De knecht van Froome bij Team Sky leverde ruim drie minuten in. Ook outsiders als Louis Meintjes (3.30) en Davide Formolo (5.09) liepen averij op.

