Froome: 'Klimmers willen in eerste zware bergrit tijd pakken op Dumoulin'

De zesde etappe is een bijzondere, want het peloton finisht na 164 kilometer op de flanken van de Etna. Er moet ruim 14 kilometer geklommen worden op de Siciliaanse vulkaan met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,5 procent.

"Er zijn veel verschillende belangen. Veel pure klimmers die zichzelf in de tijdrit geen kans toedichten tegen Dumoulin, willen tijd op hem pakken. Het is de eerste zware bergetappe deze Giro", kijkt Froome vooruit op Cyclingnews.com.

"Het kan een heel explosieve rit worden, waarin veel gebeurt. We zullen zien hoe het loopt. Ik hoop de etappe zelf gewoon zo goed mogelijk door te komen. Ik heb natuurlijk al wat tijd verloren, maar ik kom er steeds beter in."

De kopman van Team Sky, die in zowel de eerste als vierde etappe tijd op Dumoulin verloor, laat in het midden of hij zelf ook gaat aanvallen op de Etna. In aanloop naar de Giro liet hij wel weten vanwege de dominantie van Dumoulin in de tijdrit aanvallender te gaan koersen in de bergen.

Tegenwind

Froome is benieuwd hoe de rit zich ontvouwt op de flanken van de Etna. "Het hangt ervan af wie welke plannen heeft", aldus de viervoudig Tour-winnaar.

"We zouden in ieder geval meer aanvallen moeten gaan zien dan toen we vorig jaar de Etna beklommen, want toen was het door de flinke tegenwind geen heel actieve etappe. Ditmaal verloopt het vermoedelijk anders."

In het klassement bezet Froome na vijf etappes de negentiende plaats met 54 seconden achterstand op Dumoulin, die als nummer twee één tel toegeeft op rozetruidrager Rohan Dennis van BMC.

Test

Dennis is benieuwd hoe hij ervoor staat in de zware rit van donderdag. "Het wordt een grote test waarin ik ga zien waar ik sta. Ik ga erachter komen of ik mijn training moet aanpassen of op dezelfde voet moet doorgaan", zegt de Australiër.

De tijdritspecialist hoopt net zo voor de dag te komen als in de Ronde van Romandië, waar hij keurig zevende werd. "Het zal op hetzelfde neerkomen. Als ik in de problemen kom en niet meekan, dan ga ik gewoon mijn eigen tempo rijden en hoop ik dat ik weer terugkom."

Volgens de bijna 28-jarige renner van BMC is het vooral belangrijk dat hij de eerste kilometers van de slotklim overleeft. "Dat stuk is het zwaarst. Daarna wordt het eigenlijk alleen maar makkelijker. Ik hoop dat ik mijn roze trui behoud."

De etappe over 164 kilometer begint donderdag om 12.55 uur in Caltanissetta. De finish wordt niet voor 17.00 uur verwacht.