Dumoulin kijkt na twee dagen vol stress uit naar eerste bergrit in Giro

"Eindelijk gaan we klimmen. Dan gaat het ook wat rustiger worden in het peloton, als het klassement al een beetje vastligt. Want het zijn weer twee dagen vol stress geweest", aldus Dumoulin, die woensdag als zestiende over de streep kwam in de listige vijfde etappe, in dezelfde tijd als winnaar Enrico Battaglin.

De zesde rit eindigt donderdag op de vulkaan de Etna. De slotklim naar het Osservatorio Astrofisico is vijftien kilometer lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 6,5. Na twee heuvelachtige ritten op Sicilië belooft dat de eerste echte krachtmeting bergop te worden tussen de klassementsrenners.

Dumoulin staat in het klassement nog steeds op de tweede plaats, op één seconde van leider Rohan Dennis. "Het zal morgen een heel zware etappe worden. We beklimmen de Etna van een andere kant dan vorig jaar in de Giro en deze kant is lastiger. Ik had vandaag geen heel goede benen, dus hopelijk betekent dat dat ik morgen wel goede benen heb."

Verkijken

Dumoulin was blij dat hij woensdag geen tijdverlies opliep. "Dat was het belangrijkste doel voor vandaag", zei de Limburger.

De kopman van Team Sunweb baalde er wel van dat hij voor de tweede dag op rij niet mee kon doen om de ritzege. Hij verkeek zich in Santa Ninfa op de afstand tot de finish en zag zijn plannen de mist in gaan.

"Verkeerd getimed, maar goed: weer een etappe overleefd. Laten we het daar maar op houden", vertelde Dumoulin.

"Het was een beetje dezelfde finale als gisteren, maar dan wat minder lastig. En ik maak weer dezelfde fouten. De groep was niet meer zo groot, dus ik wilde er langs rijden en als een streep naar voren schieten. Soms time je verkeerd en zit je vol in de wind en komt alles vlak voor de bocht over je heen. Dat wilde ik voorkomen, maar ik vergiste me in de afstand. Ik dacht dat de streep veel dichterbij lag."