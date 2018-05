Battaglin bezorgt Lotto-Jumbo ritzege in Giro, Dumoulin blijft tweede

De 28-jarige Battaglin, die dinsdag als derde eindigde in de vierde rit, timede zijn sprint een dag later perfect, waardoor hij voor de derde keer in zijn carrière een ritzege boekte in de Ronde van Italië. In 2013 en 2014 won hij ook een etappe in de Giro.

Giovanni Visconti ging woensdag de sprint aan na een heuvelachtige rit van 153 kilometer van Agrigento naar Santa Ninfa, maar de Italiaan van Bahrain Merida werd overvleugeld door zijn landgenoot Battaglin. De Portugees José Gonçalves eindigde als derde.

De Duitser Maximilian Schachmann, de leider in het jongerenklassement, werd knap vierde, nadat hij op veertien kilometer van de streep nog betrokken was bij een valpartij. Simon Yates completeerde de top vijf, terwijl Tim Wellens een dag na zijn ritzege zesde werd. Maurits Lammertink was de beste Nederlander op de achtste plek.

Dumoulin eindigde net als klassementsleider Rohan Dennis in de eerste groep, waardoor de Nederlandse titelverdediger in de algemene rangschikking nog steeds tweede staat op één seconde van de Australiër.

Astana-kopman Miguel Angel Lopez ging op 5,5 kilometer van de finish onderuit, waardoor de kanshebber op de eindzege 43 seconden verloor op zijn concurrenten. De Colombiaan heeft in het klassement al een achterstand van 1 minuut en 56 seconden op Dumoulin.

Eerbetoon

De vlucht van de dag in de tweede rit op Sicilië kwam op naam van de Italiaan Andrea Vendrame (Androni), de Albanees Eugert Zhupa (Willier), de Luxemburger Laurent Didier en de Ier Ryan Mullen (beiden Trek-Segafredo).

Didier en Mullen zorgden zo voor een mooi eerbetoon aan voormalig Trek-renner Wouter Weylandt, die precies zeven jaar geleden overleed na een valpartij in de derde etappe van de Ronde van Italië.

De vier koplopers kregen nooit heel veel ruimte van het peloton; de maximale voorsprong was een kleine vijf minuten. Net als dinsdag was er een lastige, heuvelachtige finale, waardoor veel ploegen en renners in de grote groep kans zagen op de ritzege. Vooral Lotto-Fix ALL, het team van Wellens, deed veel werk in de achtervolging.

Met nog zo'n twintig kilometer te gaan reed de pas 23-jarige Vendrame weg van zijn medevluchters, maar zijn voorsprong was maar iets meer dan een minuut. De jonge Italiaan hield nog lang stand, maar op drie kilometer van de streep werd ook hij ingerekend door het peloton.

Heuvelop

In de laatste twee kilometer liep de weg voornamelijk heuvelop, waardoor de explosieve klimmers zich op de voorposten van het peloton meldden.

Battaglin werd door zijn ploeggenoten bij Lotto-Jumbo goed naar voren geloodst, waarna hij op overtuigende wijze naar de twaalfde seizoenszege voor het Nederlandse team sprintte.

Donderdag volgt de derde en laatste rit op Sicilië. De finish ligt dan op de flanken van de vulkaan Etna, waardoor de klassementsrenners zich echt zullen moeten tonen.