Wellens wil na ritzege nog niet aan roze trui denken

"Laten we niet overmoedig worden", aldus Wellens, die in de laatste meters van de slotklim de winst pakte, tegenover Sporza.

De renner van Lotto Soudal staat vierde in het algemeen klassement op slechts negentien seconden van de Australische rozetruidrager Rohan Dennis en achttien tellen op nummer twee Tom Dumoulin.

Omdat de Wellens, die donderdag zijn 27e verjaardag viert, redelijk sterk is als klimmer, lijkt de eerste plaats in het algemeen klassement haalbaar. Woensdag wacht het peloton opnieuw een heuveletappe op Sicilië en donderdag moet de vulkaan Etna beklommen worden.

"Ik voel me goed, maar de Etna is wel een heel zware klim", vertelde Wellens, die niet op het klassement mikt, maar naar de Giro is gekomen voor dagzeges. "Dit neemt veel stress bij onze ploeg weg. We hebben nu al een ritzege. En zonder stress wordt het de komende dagen lekker fietsen."

Sterk team

Met nog bijna drie weken koers te gaan is er voor Wellens genoeg tijd voor nog een ritzege. "We zullen zien wat de Giro voor meer moois brengt", zei Wellens, die zijn ploeggenoten Adam Hansen en Tosh van de Sande dankbaar is.

"Zij hebben me op superwijze naar de slotklim gebracht, waardoor ik het kon afmaken. Ik zeg niet dat ik nog een etappe ga winnen, maar als ik zie hoe sterk het team vandaag was dan gaat een ploeggenoot nog wel een ritzege pakken."

De etappe van woensdag, de zesde rit van deze Giro, is 153 kilometer lang en gaat van Arigento naar Santa Ninfa.