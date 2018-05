Dumoulin hecht weinig waarde aan tijdwinst op Froome in vierde Giro-etappe

"Het zegt weinig dat ik sneller was dan Froome", aldus Dumoulin. Volgens de 27-jarige titelverdediger was hij aan zijn stand verplicht om tijd te winnen op de Brit en zegt het weinig over diens vorm. "Dit soort aankomsten ligt me goed en Froome wat minder."

Dumoulin kwam in de eerste heuvelrit van deze Giro als elfde over de meet en noemde dat resultaat "wel oké". Na zijn zege vrijdag in de tijdrit door Jeruzalem dacht de Limburger van Sunweb ook de rit van dinsdag over Sicilië van Catania naar Caltagirone te kunnen winnen, maar op enkele honderden meters voor de finish zat hij te ver van achter.

"Ik moest vol in de remmen op 600 meter van de streep. Dat was m'n eigen schuld. Ik had meer lef moeten tonen en wat meer in de wind moeten gaan rijden. Maar ik deed het tegenovergestelde en kwam daardoor in de verdrukking."

Zitvlak

De rit werd gewonnen door Tim Wellens, die vier seconden sneller was dan Dumoulin. "Dat is erg jammer, maar ik weet dat ik het bij zo'n aankomst moeilijk heb met Wellens", zei Dumoulin, die blij is dat de Giro na drie etappes in Israël in Italië is.

"Het is mooi om hier weer te zijn, al was het zwaar. Mijn zitvlak heeft wel wat te verduren op deze wegen, maar dat komt wel weer goed."

Woensdag gaat de Giro verder op Sicilië en ook dan staat er een heuvelrit op het programma, al is die met 153 kilometer een stuk korter dan de rit van dinsdag. Dumoulin begint de vijfde rit met een seconde achterstand op de Australische rozetruidrager Rohan Dennis. Froome staat 54 seconden achter Dumoulin op de twintigste plaats.