Wellens wint vierde Giro-etappe, Dumoulin wint weer tijd op Froome

Froome kwam na 202 kilometer zeventien seconden na Dumoulin over de meet. De achterstand van de 32-jarige Brit in het algemeen klassement bedraagt nu een kleine minuut op de vijf jaar jongere Nederlander, die tweede staat.

Rohan Dennis behield de roze leiderstrui. De Australiër van BMC heeft nog altijd een seconde voorsprong op Dumoulin. Simon Yates, die achter de Canadees Michael Woods en de Italiaan Enrico Battaglin als vierde finishte, klom naar de derde plaats in het algemeen klassement, op zeventien seconden van Dennis.

Ritwinnaar Wellens, die donderdag zijn 27e verjaardag viert, staat vierde op negentien seconden van de leider. De renner van Lotto Soudal is echter niet voor het klassement naar de Giro gekomen, maar mikte op een dagzege en kan daardoor nu al spreken van een geslaagde ronde.

Woensdag gaat de Giro verder op Sicilië en ook dan staat er een heuvelrit op het programma, al is die met 153 kilometer een stuk korter dan de rit van dinsdag.

Valpartij

De vierde etappe, van Catania naar Caltagirone, was de eerste van deze Giro op Italiaanse bodem. Na een tijdrit en twee vlakke etappes in Israël hoopten de avonturiers op succes en al snel ontstond een kopgroep van vijf renners, onder wie de Fransman Quentin Jauregui en de Rus Maxim Belkov.

Het vijftal liep nooit heel ver uit, maar hield wel tot een kleine twintig kilometer voor de streep stand. Onder aanvoering van Mitchelton-Scott, de ploeg van Yates, en UAE Team Emirates, de ploeg van Fabio Aru, werd de ene na de andere vluchter ingerekend door het uitgedunde peloton.

In de laatste 10 kilometer waren er nieuwe aanvallen. Valerio Conti slaagde erin weg te rijden, maar de poging van de Italiaan strandde op 3 kilometer voor de streep. Ondertussen was er tot twee keer toe een valpartij in het peloton en meldden de specialisten zich vooraan voor de slotklim.

Yates reed op de klim - met stukken met een stijgingspercentage van 13 procent - voor de zege en ook Battaglin ging aan en pakte de leiding. Het was Wellens die de Italiaan passeerde, stand hield in de laatste meters en zo zijn seizoen nog meer glans gaf. De Belg won vorige maand ook al de Brabantse Pijl en heeft in totaal nu al vijf zeges in 2018.