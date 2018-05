Ploegleider Reef vindt Dumoulin 'heel volwassen' omgaan met druk in Giro

"Tom is eigenlijk al een paar weken heel ontspannen. Hij had ontzettend veel zin in de tijdrit, ook al bracht die etappe veel druk met zich mee. We hebben kunnen zien dat hij daar op een goede manier mee omgaat", zei Reef maandag in gesprek met de NOS.

Dumoulin, die vorig jaar als eerste Nederlandse man de Giro won, begon vrijdag uitstekend aan het verdedigen van zijn titel door de openingstijdrit op zijn naam te schrijven. De 27-jarige Limburger pakte in Jeruzalem bovendien direct meer dan een halve minuut op zijn grootste concurrent Chris Froome.

Reef denkt dat de kopman van Team Sunweb geleerd heeft van ritten in het verleden waar veel spanning bij kwam kijken. "Dumoulin heeft al situaties gehad waar hij onder grote druk heeft moeten presteren. Als verdedigend kampioen in de Giro laat hij zien daar op een hele volwassen en manier mee om te gaan."

Bergritten

De eerste drie ritten van de Giro werden afgelopen weekend afgewerkt in Israël en de renners vertrekken maandag naar Italië, waar de eerste grote ronde van het jaar dinsdag wordt hervat met de vierde etappe.

Na een tijdrit en twee vlakke ritten in Israël gaan de renners komende week de bergen in. Hoewel Dumoulin maar één seconde van rozetruidrager Rohan Dennis afstaat en klassementsrenners Froome, Thibaut Pinot en Fabio Aru al meer dan een halve minuut achterstand hebben opgelopen, wil Reef nog geen conclusies trekken.

"Je kan stellen dat Dumoulin goed in zijn vel zit, maar er zijn ook jongens die een minder goede tijdrit kunnen rijden en die bergop beter zijn. Het is nog moeilijk te zeggen hoe de verhoudingen liggen op dit moment. We zijn net onderweg."

"Het gevoel van Froome zal op dit moment niet top zijn", erkent Reef. "Maar we krijgen nu drie heel lastige ritten op Sicilië. Er kan no zoveel gebeuren, achter elke bocht kan gevaar liggen. We moeten elke dag scherp zijn."