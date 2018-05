Etappewinnaar Viviani: 'Je moet beetje gek zijn in gevaarlijke massasprint'

"Wij sprinters worden in de laatste kilometer een beetje gek. We hebben een groot verlangen om te winnen en nemen dan veel risico", zei Viviani tegen La Gazzetta dello Sport.

De kopman van Quick-Step Floors werd in de laatste meters bijna in de dranghekken gereden door Sam Bennett. De Ier van Bora-Hansgrohe sprintte van rechts naar links over het wegdek en bracht Viviani behoorlijk in het nauw.

"Er zijn van die momenten dat je je ogen dicht moet doen en gewoon moet gaan. Soms levert die keuze je iets moois op en soms gaat het fout", aldus Viviani.

"We hadden even contact en ik raakte ook het hek. Maar mijn instinct zei me om door te sprinten. Het was gevaarlijk, maar ik dacht alleen aan mijn kans om te winnen en gelukkig is dat gelukt."

Geen controverse

Viviani, die zaterdag op overtuigende wijze ook al de tweede rit won in een massasprint, wilde niet klagen over de manoeuvre van Bennett.

"Ik wil geen controverse creëren, omdat ik gewonnen heb. Maar als ik tweede was geworden, dan was dat misschien anders geweest", aldus de Italiaan, die de eerste Italiaan sinds Fabio Aru in 2015 is die twee Giro-ritten achter elkaar wint.

"Je moet ruimte overlaten voor anderen om te kunnen sprinten. Ik leunde tegen hem aan, om duidelijk te maken dat ik er door wilde. Gelukkig ging hij daarna weer naar de andere kant van de weg."

Na de rustdag op maandag mag Viviani dinsdag in de paarse trui voor beste sprinter aan de vierde rit beginnen. Na drie dagen in Israël wordt de Giro dan vervolgd in Italië. In een heuvelachtige rit over 198 kilometer van Catania naar Catagirone maakt Viviani normaal gesproken geen kans op nieuw succes.