Dumoulin opgelucht dat hij 'zwaarste sprintetappe ooit' goed doorkwam

"Het was de zwaarste sprintersetappe die ik ooit heb gereden. Normaal gesproken voel ik me zo na een bergrit", zei een afgepeigerde Dumoulin na de door Elia Viviani gewonnen rit.

"Het was heel hectisch en gevaarlijk in de finale door de wind en de hoge snelheid. Beangstigend soms. We zijn echt alleen maar met zeventig kilometer per uur door stadjes geknald, met de wind in de rug en de weg lichtjes naar beneden lopend."

Dumoulin had er wel op ingespeeld. "Ik had gelukkig een groter verzet laten monteren, want ik had het weerbericht bekeken vanmorgen. Het was echt gevaarlijk. Dankzij mijn ploeg zat ik in een goede positie, dus we hebben het overleefd. Na drie goede dagen kijk ik er nu naar uit om naar Italië af te reizen."

De renner van Team Sunweb kwam in de rit van Beër Sheva naar Eilat in Israël als zeventiende over de finish. De Australiër Rohan Dennis van BMC bleef in het bezit van de roze trui.

Nachtmerrie

Volgens Dumoulin kan Israël nog wel iets leren van Europa wat betreft het organiseren van grote koersen. "Het was hier een beetje een logistieke nachtmerrie", zei hij.

"Je staat je om te kleden in een autootje waar iedereen naar binnen kan kijken. Dat hadden ze beter kunnen organiseren. Ze hadden iedereen best een campertje kunnen geven, privacy was nul de laatste dagen."

Toch had de Team Sunweb-renner het naar zijn zin op Israëlische bodem. "Een start buiten Europa vind ik ook geen probleem. Jeruzalem was heel gaaf. Het is gewoon een beetje logistiek werk dat ze wat beter voor elkaar moeten krijgen."

Eén seconde

Dankzij zijn alertheid in de slotfase van de derde etappe staat Dumoulin, die vrijdag de openingtijdrit won, nog altijd tweede in het klassement. Zjin achterstand op leider Dennis is één seconde.

Het peloton heeft maandag een rustdag en reist dan naar Sicilië. Op het eiland in de Middellandse Zee wordt dinsdag de vierde etappe verreden. De renners krijgen dan 198 heuvelachtige kilometers voor de wielen van Catania naar Catagirone.