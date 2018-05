Opnieuw etappezege Viviani, probleemloze dag Dumoulin in Giro

De renner van Quick-Step Floors had zaterdag ook al de tweede etappe gewonnen in de massasprint. Danny van Poppel was zondag op de vijfde plek de beste Nederlander.

Viviani zorgde al voor de 29e zege van Quick-Step dit seizoen. De Italiaanse sprinter boekte zelf zijn achtste overwinning in 2018.

Titelverdediger Tom Dumoulin kende een probleemloze dag in de vlakke rit en behoudt zijn tweede plek in het algemeen klassement. De Australiër Rohan Dennis van BMC blijft in het bezit van de roze trui.

De top tien van het klassement viel alleen Victor Campenaerts weg. De Belg van Lotto Soudal begon de rit als nummer drie van de ranglijst, maar eindigde niet in het peloton.

Kopgroep

Al vroeg na de start van de etappe over 229 kilometer van Beër Sheva naar Eilat ontstond er een kopgroep van drie renners. De Italiaan Enrico Barbin was net als zaterdag van de partij, ditmaal kreeg hij gezelschap van zijn landgenoot Marco Frapporti en de Canadees Guillaume Boivon.

Barbin werd zaterdag leider in het bergklassement en voegde zondag twee punten aan zijn totaal toe. Daardoor mag hij dinsdag in de vierde etappe in Italië opnieuw de blauwe trui dragen.

In de Israëlische woestijn kreeg het trio een maximale marge van zo'n zes minuten van het peloton. Op zes kilometer van de streep werden Boivin en Frapporti als laatsten van de kopgroep ingerekend door het peloton.

Sam Bennett ging de sprint al vroeg aan en zwabberde van links naar rechts over het asfalt, waardoor andere renners in het nauw werden gedreven. Viviani kon de Ier met enige moeite ontwijken en plaatste net als een dag eerder op het juiste moment een ultieme jump.

Bennett eindigde achter de Italiaan Sacha Modolo op de derde plaats. De Italiaan Jakub Mareczko, die zaterdag tweede werd, moest een dag later genoegen nemen met de vierde plek.

Rustdag

Het peloton heeft maandag een rustdag en reist dan naar Sicilië. Op het eiland in de Middenlandse Zee wordt dinsdag de vierde etappe verreden. De renners krijgen dan 198 heuvelachtige kilometers voor de wielen van Catania naar Catagirone.