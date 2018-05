Giro-leider Dennis weet dat hij roze trui niet tot het eind gaat dragen

Dennis snoepte de 'maglia rosa' af van Tom Dumoulin, die hem vrijdag nog de baas was in de individuele tijdrit. De 27-jarige Australiër won onderweg een tussensprint en pakte daarmee drie bonificatieseconden, waardoor hij Dumoulin passeerde in de rangschikking.

"Ik had er vooraf niet heel veel zin in om mee te sprinten, maar mijn teamgenoten zeiden dat ik het zou moeten doen. Ze hebben me in een perfecte positie afgezet om de sprint te winnen."

Dennis gaat daarom zondag in de derde rit, de laatste op Israëlische bodem, in het roze van start. "Ik heb de leiderstruien in de drie grote rondes nu steeds op een andere manier veroverd", merkte de tijdrijder op.

"In de Tour pakte ik geel door de eerste tijdrit te winnen, in de Vuelta mocht ik de rode trui aantrekken nadat we met BMC de ploegentijdrit wonnen en nu pak ik roze door een tussensprint te winnen."

Klassement

Hoewel Dennis heel aardig een berg op kan fietsen, weet de Australiër dat hij geen rol van betekenis zal spelen in het algemeen klassement. "Ik ga deze trui hoe dan ook verliezen. De tweede en derde week zijn toch wat te zwaar voor me."

Dennis verdedigt in het klassement een voorsprong van een seconde op Dumoulin. De Belg Victor Campenaerts, die hetzelfde plan had als Dennis maar het in de sprint moest afleggen, is op drie seconden derde.

De derde etappe in de Giro gaat om 12.40 uur in Beër Sheva van start. De streep ligt na 229 kilometer in Eilat. Maandag volgt een reisdag naar Italië, waarna het peloton dinsdag een rit over heuvelachtig parcours aflegt op Sicilië.