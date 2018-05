Viviani opgelucht na waarmaken favorietenrol in tweede Giro-etappe

Viviani gold als de grote favoriet voor de ritzege en haalde de overwinning zonder veel problemen binnen door zijn landgenoot Jakub Mareczko (tweede) en de Ier Sam Bennett (derde) af te troeven.

"Natuurlijk voelde ik de druk van de favorietenrol. Ik was erg nerveus bij de start, maar ik voelde me goed", zei de renner van Quick-Step Floors na de vlakke rit van 167 kilometer door Israël.

De 29-jarige Viviani was zijn ploeg dankbaar voor zijn goede positie in de eindsprint. "We zijn hier met een sterke ploeg aanwezig. Dankzij het vele werk van mijn teamgenoten kon ik het vandaag afmaken."

Terugkeer

Viviani won in Tel Aviv pas voor de tweede keer in zijn loopbaan een Giro-etappe. In 2015 boekte hij zijn eerste dagzege in de Ronde van Italië, in 2016 duurde zijn Giro slechts acht etappes en vorig jaar deed hij niet mee.

"Door mijn afwezigheid in deze koers was ik erop gebrand om een ritzege te behalen", erkende Viviani. "Ik draag de overwinning graag op aan mijn vriendin Elena, want we hebben een hoop moeten opofferen om dit resultaat te behalen."

Viviani krijgt zondag mogelijk al de kans om zijn tweede ritzege te boeken deze Giro. De laatste etappe in Israël van 229 kilometer is wederom relatief vlak en dus een prooi voor de sprinters. Maandag reist het peloton naar Italië, waar de Giro dinsdag wordt hervat.