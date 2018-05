Dumoulin niet rouwig om kwijtraken leiderstrui in Giro d'Italia

"Op zich is het niet verkeerd. Wat extra roze truien in de kast is altijd leuk, maar misschien is dit over drie weken gezien wel beter zo", aldus de Nederlandse titelverdediger.

"Het scheelt me sowieso veel tijd na de finish, zonder alle plichtplegingen. Maar het scheelt ook dat we de koers niet hoeven te controleren, dat is nog belangrijker.''

Dumoulin moest het tricot afstaan doordat Dennis halverwege de rit met de winst van de tussensprint drie bonificatieseconden pakte en daarmee zijn achterstand van twee tellen omzette in een voorsprong van één tel.

Dumoulin was allerminst verrast dat Dennis het op die manier deed en zag het in de openingsfase zelfs wel een beetje aankomen.

"Campenaerts probeerde in een ontsnapping mee te komen en dat liet BMC niet gebeuren. Dus toen wist ik wel hoe laat het was en dat ze voor de tussensprint zouden rijden."

Stressvol

Dumoulin was vooral blij dat hij de dag zonder kleerscheuren doorkwam omdat de weersomstandigheden het niet eenvoudig maakten en het in de laatste paar kilometers duwen en trekken was geblazen.

"Het was af en toe een beetje stressvol met de wind, maar uiteindelijk viel dat ook wel mee. De finale was even afzien en best wel gevaarlijk, met héél veel publiek, veel meer dan vrijdag in Jeruzalem. Een beetje zoals in de Tour de France: heel erg opletten. Maar we zijn er heelhuids doorgekomen."

Dumoulin zette zichzelf vrijdag bovenaan de rangschkikking door op overtuigende wijze de openingstijdrit van 9.7 kilometer door Jeruzalem op zijn naam te schrijven.

Dennis heeft nu in elke grote ronde (Giro d'Italia, Tour de France en Vuelta a España) een keer de leiderstrui om zijn schouders gehad. Hij is de 23e renner ooit die daarin slaagt.

Zondag staat de derde etappe van de Giro en de laatste rit in Israël op het programma. De renners vertrekken dan van Beër Sheva naar Eilat in een relatief vlakke etappe van 229 kilometer.