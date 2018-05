Dumoulin verliest leiderstrui aan Dennis, Viviani wint tweede Giro-etappe

Dennis pakte drie bonificatieseconden door de tussensprint te winnen en dat was genoeg om de leiding in het algemeen klassement over te nemen van Dumoulin, die samen met hem over de finish kwam.

In de openingstijdrit van vrijdag in Jeruzalem was Dennis twee seconden langzamer dan de Nederlandse titelverdediger van Team Sunweb, die daardoor voor de vierde keer in zijn loopbaan een Giro-etappe won en zaterdag in het roze aan de start stond.

Dennis heeft nu in elke grote ronde (Giro, Tour de France en Vuelta a España) een keer de leiderstrui om zijn schouders gehad. De Australiër van BMC Racing is de 23e renner ooit die daarin slaagt.

Dumoulin kijkt in het klassement nu tegen een achterstand van één seconde aan op Dennis. Wout Poels van Team Sky kende in de slotfase wat problemen en verloor liefst veertig seconden op de nieuwe leider in de Giro.

Viviani

De eerste vlakke etappe van deze Giro werd zogezegd gewonnen door de Italiaan Viviani, die onder anderen zijn landgenoot Jakub Mareczko (tweede) en de Ier Sam Bennett (derde) achter zich liet in de massasprint. Danny van Poppel zat ook in die sprintgroep, maar de renner van Lotto-Jumbo eindigde buiten de top tien als vijftiende.

Viviani won voor het eerst sinds 2015 een Giro-etappe, de tweede in zijn loopbaan, en gaf bovendien het vooralsnog sterke seizoen van zijn ploeg Quick-Step Floors een vervolg.

Zondag staat de derde etappe van de Giro en de laatste rit in Israël op het programma. De renners vertrekken dan van Beër Sheva naar Eilat in een eveneens relatief vlakke rit van 229 kilometer. Maandag reist het peloton naar Italië, waar de eerste grote ronde van het jaar dinsdag wordt hervat.

Vluchters

In de vlakke tweede etappe vormde zich na zo'n 30 kilometer de eerste kopgroep. De Deen Lars Bak en de Italiaan Davide Ballerini ontsnapten en kregen even later gezelschap van de Canadees Guillaume Boivin, waarna het drietal een voorsprong van drie minuten pakte op het peloton.

Dumoulin liet vrijdag al weten dat hij zijn roze trui niet koste wat kost zou verdedigen en gaf dan ook zijn zegen aan de vluchters. Het was het BMC van naaste belager Dennis dat aan kop van het peloton reed en het tempo zo hoog mogelijk hield.

De achterstand op de kopgroep werd daardoor binnen afzienbare tijd teruggebracht naar een halve minuut en 80 kilometer voor de meet werden de vluchters ingerekend, waarna de Italiaan Enrico Barbin de eerste bergtrui deze Giro veiligstelde.

Niet lang daarna maakte Dennis het werk van BMC in het peloton af door de tussensprint te winnen in Caesarea. De Australiër pakte zo drie bonificatieseconden en nam daarmee de leiderstrui over van Dumoulin.

Het was vervolgens wachten op een nieuwe vlucht en weer was het Boivin die een gaatje sloeg met het peloton. De Canadees van Israel Cycling Academy breidde zijn voorsprong uit tot anderhalve minuut, maar werd 17 kilometer voor de finish alsnog gegrepen.

In de slotfase was het woord aan de sprinters. Van Poppel zat al vroeg vooraan, maar de Nederlander was niet in staat mee te strijden om de zege en zag Viviani zijn favorietenrol waarmaken in Tel Aviv.