Dennis legt zich neer bij nipte nederlaag tegen eeuwige rivaal Dumoulin

"Ik had vandaag niks beters kunnen doen. Ik ben gewoon verslagen door een betere renner", aldus Dennis, die na 9,7 kilometer door Jeruzalem slechts twee seconden toegaf op Dumoulin.

De 27-jarige kopman van BMC vecht al jaren spannende duels uit met de even oude Dumoulin in tijdritten. Door de zege van de Limburger vrijdag in de Ronde van Italië is de onderlinge stand nu 13-13.

Dennis, die dit jaar de chronorace in de Ronde van Abu Dhabi won, was bij zes van de zeven vorige tijdritten waarin ze beiden startten sneller dan Dumoulin. Alleen bij het WK van vorig jaar in het Noorse Bergen klopte de Nederlandse wereldkampioen zijn rivaal.

In Jeruzalem nam Dumoulin revanche voor de nederlaag tegen Dennis bij de openingstijdrit van de Tour de France van 2015. De Limburger werd in Utrecht 'slechts' vierde, terwijl Dennis de zege en de eerste gele trui pakte.

"Ik wist dat Tom mijn grootste rivaal zou zijn vandaag en dat hij heeft hij bewezen door te winnen", stelde de Australiër. "Het was een technisch parcours en het was lastig om in mijn ritme te komen, maar ik heb er alles aan gedaan."

Ploegleider

BMC-ploegleider Maximilian Sciandri kon zijn pupil niks verwijten. "Rohan heeft fantastisch gereden", zei de oud-renner. "Ik denk dat hij alles perfect heeft uitgevoerd en hij is dan ook niet verslagen door zomaar de eerste de beste. De winnaar is de man met rugnummer één en de wereldkampioen."

"Toch is dit resultaat wel een bittere pil om te slikken, want we waren al een beetje aan het dromen over de ritzege. Maar het eerste wat Rohan tegen me zei is dat hij nu al uitkijkt naar de tweede tijdrit van deze ronde."

De Ronde van Italië gaat zaterdag verder met een relatief vlakke rit van Haifa naar Tel Aviv. Zondag is de laatste etappe in Israël (Beer Sheva-Eilat) en een dag later vliegen de renners naar Sicilië, waar dinsdag de vierde etappe op het programma staat.