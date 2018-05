Van Emden baalt dat hij 'roze droom' niet kan waarmaken in tijdrit

"Ik had een roze droom, maar na de verkenning van het parcours wist ik dat een zege er niet in zou zitten", zegt Van Emden in gesprek met de NOS. "Ik hoopte nog op een tweede of derde plek, maar ik leverde te veel tijd in."

De 33-jarige Nederlander moest liefst 44 tellen toegeven op landgenoot en ritwinnaar Tom Dumoulin, die op zijn beurt twee seconden sneller was in zijn race tegen de klok dan de Australiër Rohan Dennis en de Belg Victor Campenaerts.

Daarmee slaagde Van Emden er niet in om zijn prestatie van vorig jaar te herhalen, toen hij de afsluitende tijdrit van de door Dumoulin gewonnen Giro op zijn naam schreef en zo voor de eerste keer in zijn loopbaan een etappe in een grote ronde won.

Tussenpunt

Van Emden, die vrijdag nog wel met goede hoop aan de 9,7 kilometer lange tijdrit begon, wist al bij het tussenpunt halverwege de tijdrit dat hij niet als winnaar op het podium zou belanden in Jeruzalem.

"Ik zag een achterstand van zeventien seconden staan en toen dacht ik 'oei'", blikt de geboren Schiedammer terug. "De twee klimmetjes die daarna kwamen, waren gewoon te lang voor mij. Op de top kon ik niet versnellen. Als de klim iets korter is, lukt me dat wel en ben ik in het voordeel. Dit was misschien iets te lastig voor mij."

Hoewel Van Emden buiten de top dertig eindigde, is hij niet ontevreden met zijn prestatie. "Misschien had ik de schade op een superdag beperkt kunnen houden, maar ik was nu gewoon goed. Natuurlijk had ik wel tien seconden rapper gekund, maar het was een tijdrit waarop ik een beetje moest indelen en daar hou ik niet zo van."

Later deze Giro krijgt Van Emden een nieuwe kans om een tijdrit te winnen in deze editie van de Ronde van Italië. Op 22 mei staat namelijk een vlakke chronorace van 34,2 kilometer op het programma.