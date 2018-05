Froome na valse start Giro vooral blij dat hij geen zware blessure heeft

"Een valpartij doet altijd pijn, maar gelukkig zijn mijn verwondingen niet heel ernstig", aldus Froome.

De 32-jarige kopman van Team Sky ging bij een verkenning van het tijdritparcours van 9,7 kilometer in Israël onderuit. "Mijn voorwiel slipte weg toen ik een bocht op wedstrijdsnelheid testte. Ik ging 20 of 30 kilometer per uur."

Froome had wat schaafwonden, maar kon wel gewoon starten in de openingstijdrit. Dat gold niet voor Bahrain Merida-renner Kanstantsin Siutsou, die ook viel tijdens de verkenning en een nekwervel brak.

"Ik heb natuurlijk gezien wat er gebeurd is met Siutsou", zegt Froome over zijn voormalig ploegmaat. "Hij moest naar het ziekenhuis, dus ik prijs me gelukkig dat ik niet ook een serieuze blessure heb opgelopen."

Dumoulin

De viervoudig Tourwinnaar, die in de Giro zijn derde grote ronde op rij wil winnen na de Ronde van Frankrijk en de Ronde van Spanje van vorig jaar, eindigde een paar uur na zijn val slechts als 21e in de tijdrit in een tijd van 12 minuten en 39 seconden. Winnaar Dumoulin had 12.02 nodig voor de lastige chronorace.

Froome wil er geen drama van maken dat hij na één dag al een stevige achterstand heeft op een van zijn grootste concurrenten voor de eindzege.

"Ik wist met Tom op de startlijst dat ik deze Giro niet in de tijdritten ging winnen", stelt de kopman van Team Sky. "Tom heeft vandaag heel sterk gereden, het is zeer indrukwekkend dat hij op dag één op deze manier de tijdrit wint. Daar wil ik hem mee feliciteren."

Yates

Froome wijst erop dat hij op de andere klassementsrenners niet heel veel tijd heeft verloren in de eerste etappe. Outsider Rohan Dennis eindigde als tweede in de tijdrit op twee seconden van Dumoulin, maar renners als Simon Yates, Domenico Pozzovivo en Thibaut Pinot hebben nog geen groot verschil met Brit geslagen.

"De andere klassementsrenners zitten nog redelijk bij mij in de buurt", aldus Froome. "De ronde duurt nog heel lang. Het is goed dat we nu begonnen zijn."

Het peloton rijdt zaterdag een relatief vlakke rit van Haifa naar Tel Aviv. Zondag is de laatste etappe in Israël (Beer Sheva-Eilat). Daarna vliegen de renners naar Sicilië, waar dinsdag de vierde etappe op het programma staat.