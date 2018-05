Dumoulin: 'Deze zege is alles wat ik maar kon wensen'

"Ik wist dat ik me goed voelde de laatste dagen, maar dan moet je het nog wel laten zien. Dit is perfect en alles wat ik me maar had kunnen wensen", zei de 27-jarige Dumoulin in een eerste reactie in het Israëlische Jeruzalem.

De renner van Team Sunweb was in de tijdrit van 9,7 kilometer twee seconden sneller dan de Australiër Rohan Dennis en de Belg Victor Campenaerts, die respectievelijk als tweede en derde eindigden.

Zijn grootste concurrent voor de eindzege, Chris Froome, kwam niet verder dan de 21e plaats en verloor direct 37 seconden op Dumoulin. Ook andere klassementsrenners zoals Thibaut Pinot en Fabio Aru kwamen niet in de buurt van de winnende tijd, tot tevredenheid van de Nederlander.

"Dit is een erg technisch parcours. Het was eigenlijk de hele tijd vol gas, herstellen en dan weer vol gas. Ik was goed in de bochten en het is heel mooi dat we nu al veel tijd winnen op de andere klassementsrenners."

Roze trui

Dat Dumoulin direct in de eerste rit de leiderstrui veroverde, betekent overigens niet dat de wereldkampioen tijdrijden het roze elke dag koste wat kost gaat verdedigen.

"Dat is geen doel voor ons", benadrukte Dumoulin, die Jean-Paul van Poppel evenaarde als Nederlander met de meeste etappezeges in de Giro (vier). "Het is heel mooi om de roze trui te dragen, maar de Giro is nog lang. Het zal een heel karwei worden om de leiding nog drie weken te behouden."

Dumoulin start zaterdag in de tweede etappe in ieder geval wel met de leiderstrui om zijn schouders. Ook de derde rit van zondag wordt op Israëlische bodem afgewerkt, waarna de renners maandag afreizen naar Italië. Op dinsdag wordt de eerste grote ronde van het jaar hervat met de vierde etappe.