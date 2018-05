Froome begint gehavend aan Giro-tijdrit door valpartij bij verkenning

Volgens Team Sky-ploegleider Nicolas Portal valt de schade relatief mee. "Het wordt een pijnlijke tijdrit voor hem, maar hij gaat van start. Hij is in orde", aldus de Fransman.

"Chris viel al tijdens zijn eerste rondje. Daarna is hij weer op de fiets gaan zitten en heeft hij nog twee ronden gereden. Het is nooit lekker om te vallen, maar hij reed gelukkig niet hard toen hij viel."

Froome en titelverdediger Dumoulin nemen het vrijdag tegen elkaar op in een een tijdrit van 9,7 kilometer door Jeruzalem. Het is de eerste keer dat de renners elkaar als favoriet treffen in een grote ronde.

In de Giro hoopt Froome derde grote ronde op rij te winnen, waarmee hij in de voetsporen zou treden van Eddy Merckx en Bernard Hinault. Vorig jaar schreef hij al de Tour de France en de Ronde van Spanje op zijn naam.

Salbutamol

De Giro-deelname van Froome is veelbesproken, want er loopt momenteel een zaak tegen de 32-jarige Brit. Vorig jaar werd tijdens de door hem gewonnen Vuelta een te hoge concentratie van het astmamedicijn salbutamol gevonden in zijn urine.

Zolang de zaak niet is afgerond, mag Froome gewoon koersen en dus staat hij vrijdag - weliswaar gehavend door zijn val - aan de start in Israël. De viervoudig Tour-winnaar begint om 15.41 uur Nederlandse tijd aan zijn tijdrit. De eerste renner ging om 12.50 uur van start.

Dumoulin begint namens Team Sunweb om 15.45 uur als laatste aan de chronorace, waarin Bahrain Merida-renner Kanstantsin Siutsou in ieder geval niet start. Hij kwam net als Froome ten val bij de verkenning van het parcours, heeft vermoedelijk een gebroken sleutelbeen en geldt als eerste uitvaller.

De Giro verhuist na drie ritten van Israël naar Italië en eindigt op 27 mei met een etappe in Rome.