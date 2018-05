Vierduizend agenten ingezet bij start Giro d'Italia in Israël

De autoriteiten lieten vrijdagochtend, enkele uren voor aanvang van de openingstijdrit van 9,7 kilometer door Jeruzalem, weten dat de beveiliging niet alleen plaatsvindt op straat, maar ook vanuit de lucht.

De etappes van zaterdag (167 kilometer tussen Haifa en Tel Aviv) en zondag (229 kilometer tussen Beer Sheva en Eilat) zijn ook in Israël.

De Ronde van Italië is het grootste sportevenement ooit in Israël. Het ministerie van Toerisme rekent op tienduizend bezoekers.

De totale kosten van de start van de Giro d'Italia in Israël bedragen 27,6 miljoen euro. Een kwart daarvan komt voor rekening van de overheid, sponsoren betalen de rest.

Veilig

Daniel Benaim, die met zijn bedrijf Comtec verantwoordelijk is voor de logistiek rondom de start van de Giro d'Italia in Israël, heeft er alle vertrouwen in dat er niets misgaat.

"Ik denk dat je kan voelen dat je in een veilig land bent, dat willen we laten zien. We organiseren sportevenementen en dit is een van de veiligste landen om zo'n evenement te organiseren. We hebben hulp van alle veiligheidsdiensten van Israël. Ons doel is dat iedereen maandag zegt: 'Big Start Israel', wow, dat was veilig."

Chris Froome, samen met titelverdediger Tom Dumoulin topfavoriet voor de eindzege, is positief verrast over de veiligheid in Israël.

"We hadden daarover echt wel onze zorgen voordat we naar Israël afreisden, maar het is tot nu toe allemaal fantastisch."