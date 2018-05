UCI fluit Giro-baas Vegni terug na uitspraak over Froome

Vegni beweerde eerder op donderdag nog dat hij van UCI-voorzitter David Lappartient de garantie had gekregen dat Froome niet met terugwerkende kracht geschorst zou worden.

"De UCI wil duidelijk maken dat de UCI-voorzitter niet kan beslissen wanneer een schorsing voor een dopingovertreding ingaat en of de resultaten die daarvoor zijn behaald worden geschrapt of behouden blijven'', meldde de internationale wielerbond op Twitter.

"Als Froome een straf krijgt, dan is dat niet met terugwerkende kracht", waren de letterlijke woorden van Vegni. "Dit heeft David (Lappartient, red.) tegen mij gezegd: 'Als Froome de Giro wint, dan zal die zege blijven staan'."

Onderzoek

Er loopt al maandenlang een onderzoek van de UCI tegen viervoudig Tourwinnaar Froome, die vorig jaar in de door hem gewonnen Vuelta a España betrapt werd op een te hoge waarde van het astma-medicijn salbutamol. Als hij schuldig wordt bevonden, hangt de renner van Team Sky een maandenlange schorsing boven het hoofd.

In afwachting van de uitspraak mag Froome gewoon koersen. In de Giro, die vrijdag van start gaat in Jeruzalem, geldt de Brit als belangrijkste tegenstander van titelverdediger Tom Dumoulin.

Contador

Vegni zei donderdag niet te vrezen voor eenzelfde scenario als in 2011. De Spanjaard Alberto Contador moest toen zijn eindzege in de Giro inleveren wegens een positieve test in de Tour de France van het jaar ervoor.

"We willen niet zo'n zelfde situatie. We hebben de garantie gekregen dat dat niet gebeurt'', zei Vegni, die in maart sprak met Lappartient. "Omdat deze zaak nu al zo lang loopt, heb ik Lappartient voorgesteld een eventuele schorsing pas te laten ingaan op het moment dat de sanctie wordt uitgesproken."

"Als dat is na de Giro, dan begint de schorsing na de Giro. Als het pas na de Tour is, moet het ook pas na de Tour ingaan", beweerde Vegni.

Froome en Dumoulin nemen het vrijdag tegen elkaar op in een een tijdrit van 9 kilometer door Jeruzalem. De Giro eindigt op 27 mei met een rit in Rome.