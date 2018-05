Organisatie niet bang dat Froome-affaire invloed zal hebben op Giro

"Wij geloven dat we een normale koers zullen hebben. Ik weet zeker dat de zaak van Froome geen invloed zal hebben op het verloop van de Giro", aldus de 59-jarige Vegni donderdag in Jeruzalem, waar de 101e editie van de Ronde van Italië vrijdag van start gaat.

Op een vooral door Britse media goed bezochte persconferentie van een uur ontkwam de Italiaanse Giro-directeur er niet aan dat zeker de helft van de vragen over Froome ging.

Er loopt momenteel een zaak tegen de 32-jarige kopman van Team Sky, omdat er vorig jaar tijdens de door hem gewonnen Ronde van Spanje bij een dopingtest een te hoge concentratie van het astmamedicijn salbutamol gevonden werd in zijn urine. Zolang de zaak niet is afgerond mag Froome gewoon koersen en dus staat hij vrijdag aan de start in Israël.

"Wij waren niet blij te horen dat er een dopingzaak speelde rondom Froome, een week nadat hij had toegezegd dat hij mee zou doen aan de Giro", zei Vegni, die de afgelopen maanden meerdere malen duidelijk heeft gemaakt dat hij geen juridische gronden heeft om de viervoudig Tourwinnaar te weren van deelname aan de Ronde van Italië.

"Vanaf het begin is ons standpunt duidelijk geweest: we willen geen situatie zoals in het verleden dat het resultaat van deze koers na afloop aangepast zal moeten worden. We hebben garanties gekregen dat dit niet gaat gebeuren. We hebben er vertrouwen in dat het resultaat van deze Giro zal blijven staan."

Contador

De Giro-organisatie wil geen herhaling van de editie van 2011, toen Alberto Contador de roze trui mee naar de eindstreep in Milaan nam, maar zijn eindzege een jaar later kwijtraakte. De Spanjaard werd met terugwerkende kracht voor twee jaar geschorst vanwege een positieve dopingtest in de Tour van 2010.

Contador werd betrapt op clenbuterol, een middel dat in zijn geheel niet gebruikt mag worden door wielrenners. Voor salbumatol gelden andere regels, omdat een sporter - zoals Froome - een medisch attest kan krijgen voor het middel.

Bij zo'n zogenaamde 'specified substance' kan in principe geen schorsing met terugwerkende kracht worden opgelegd. In het geval van Froome betekent dit dat zijn eventuele Giro-zege niet na afloop nog afgepakt kan worden, ook als hij schuldig bevonden wordt in de salbumatolzaak.

Lappartient

Vegni vertelde donderdag dat hij half maart, aan de vooravond van Milaan-San Remo, gedineerd heeft met UCI-voorzitter David Lappartient en dat de Fransman hem verzekerd heeft dat een eventuele straf voor Froome geen gevolgen zal hebben voor zijn resultaat in de Giro.

"Als Froome een straf krijgt, dan is dat niet met terugwerkende kracht", aldus Vegni. "Dit heeft David tegen mij gezegd: als Froome de Giro wint, dan zal die zege blijven staan."

Froome zelf vertelde woensdag dat hij momenteel niet meer denkt aan zijn salbutamolzaak. "Ik heb dat mentaal volledig aan de kant geschoven. Ik denk nu alleen maar aan het winnen van de Giro."

De 101e editie van de Giro start vrijdag met een tijdrit van 9,7 kilometer in Jeruzalem. Titelverdediger Tom Dumoulin begint om 16.45 uur als laatste aan de chronorace.