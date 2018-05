Meesterknecht Poels ziet Dumoulin als grootste rivaal Froome in Giro

"Dumoulin heeft vorig jaar gewonnen, dus dan sta je wel op nummer één als de grootste rivaal", aldus de 30-jarige Poels in Jeruzalem, waar de 101e editie van de Giro d'Italia vrijdag van start gaat.

Froome (32), die vorig jaar de Ronde van Frankrijk (voor de vierde keer) en de Ronde van Spanje (voor het eerst) op zijn naam schreef, wil na Eddy Merckx (vier op rij in 1972-1973) en Bernard Hinault (drie op rij in 1982-1983) de derde renner in de historie worden die in drie grote rondes op rij de eindzege pakt.

Bovendien wil de kopman van Team Sky na Merckx, Hinault, Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Alberto Contador en Vincenzo Nibali de zevende man worden die de Giro, de Tour en de Vuelta op zijn erelijst heeft staan.

"Dat ik de laatste Tour en Vuelta gewonnen heb, is een zeer belangrijke reden dat ik voor het eerst sinds 2010 aan de start van de Giro sta", zegt Froome. "Dat besluit heb ik samen met mijn team na het vorige seizoen gemaakt en ik ben heel blij dat ik terug ben in deze koers. Het is de eerste keer dat ik de Giro rijd met een realistische kans om te winnen."

Tijdrijden

Het is ook de eerste keer dat Froome aan een grote ronde begint en niet kan zeggen dat hij de beste tijdrijder is van de kanshebbers voor de eindzege. Dumoulin is de regerend wereldkampioen tijdrijden en was bij zes van de laatste zeven chronoraces waaraan ze beiden meededen sneller dan de viervoudig Tourwinnaar.

"Normaal is het Chris zijn wapen dat hij tijd pakt in de tijdritten, maar je moet al blij zijn als je in dezelfde tijd eindigt als Dumoulin in een tijdrit", stelt Poels. "Dus Chris moet in deze Giro zijn tijd gaan pakken in de bergritten."

Froome hintte eerder deze week al dat hij zijn tactiek zal moeten veranderen door de aanwezigheid van Dumoulin in de Ronde van Italië en Poels sluit zich daarbij aan.

"De laatste paar jaar was de tactiek van Chris in grote rondes bijna altijd dat hij één keer aanviel in een bergrit, daardoor tijd pakte op zijn concurrenten en die marge vasthield tot het eind. Hij zal nu waarschijnlijk vaker moeten aanvallen om Dumoulin te kunnen verslaan, dus we zullen ons inderdaad wat moeten aanpassen."

Circus

Tijdens de persconferentie van Team Sky woensdag in het Waldorf Astoria-hotel in Jeruzalem bleek andermaal dat de Britse formatie zich nog ergens aan zal moeten aanpassen. Froome werd - net als teambaas Dave Brailsford - bestookt met vragen over de dopingzaak die momenteel tegen de kopman loopt.

Bij een dopingtest vorig jaar tijdens de Vuelta werd een te hoge concentratie van het astmamedicijn salbumatol in het bloed van Froome gevonden. Omdat de zaak tegen de geboren Keniaan nog niet is afgerond, mag hij gewoon koersen in de Giro.

"Je hebt dit natuurlijk liever niet, maar de situatie is nu eenmaal zo", aldus Poels over het circus dat al maanden rond zijn ploegmaat hangt. "Ik kan me er wel over opwinden, maar dat kost alleen maar energie die ik heel hard nodig zal hebben in de laatste week van de Giro."

Froome zelf herhaalde woensdag dat hij "niks verkeerds" heeft gedaan. "Ik kan de frustratie bij fans, andere renners en ploegen begrijpen, iedereen mag zijn mening hebben. Maar ik heb er vertrouwen in dat mensen deze zaak van mijn kant zullen willen zien als alle informatie naar buiten is gekomen."