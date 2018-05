Dumoulin vol vertrouwen dat hij succes van 2017 kan herhalen in Giro

"Ik ben hier met een sterke ploeg en ik denk dat we hetzelfde kunnen doen als vorig jaar", aldus Dumoulin woensdag op een persconferentie in het Waldorf Astoria-hotel in Jeruzalem. De 101e editie start vrijdag met een tijdrit in de hoofdstad van Isräel.

"Ik weet wat me te wachten staat de komende drie weken, dat is een voordeel. Vorig jaar stond ik er meer open in, nu weet ik veel meer. Ik heb meer ervaring, weet hoe ik om moet gaan met bepaalde situaties, ook met de lastige. Dat geeft me vertrouwen. Ik weet dat er een moment komt dat ik me slecht ga voelen, maar ik weet nu dat ik daar mee om kan gaan."

Dumoulin werd vorig jaar de eerste Nederlandse man die een grote ronde won sinds de Tour-zege van Joop Zoetemelk in 1980. De Limburger hield in het eindklassement 31 seconden over op de nummer twee Nairo Quintana en 40 seconden op de nummer drie Vincenzo Nibali.

De Colombiaan en de Italiaan richten hun pijlen dit seizoen op de Ronde van Frankrijk, maar desondanks lijkt de concurrentie van Dumoulin in de 101e editie van de Ronde van Italië sterker dan in 2017. Viervoudig Tour-winnaar Chris Froome hoopt in de Giro namelijk zijn derde grote ronde op rij te winnen.

"Het is duidelijk dat de erelijst van Froome veel langer is dan die van mij", zei Dumoulin woensdag met een glimlach. "Maar we weten pas over drie weken hoe de verhoudingen in deze ronde waren."

Salbutamol

Het was lange tijd nog maar de vraag of de 32-jarige Froome zou mogen starten in de Giro, omdat vorig jaar bij een dopingcontrole in de door hem gewonnen Ronde van Spanje een te hoge concentratie van het anti-astmamiddel salbutamol werd gevonden in zijn bloed. De zaak is nog niet afgerond, waardoor de kopman van Team Sky gewoon mag koersen.

Dumoulin herhaalde in Jeruzalem dat hij dit geen goede situatie vindt voor het wielrennen. "Mijn team maakt deel uit van de MPCC (vereniging van teams voor de geloofwaardigheid van het wielrennen, red.), dus als ik in dezelfde situatie had gezeten, zou ik hier nu niet zijn. Maar het is zijn beslissing om wel te starten en het is niet aan mij om daar iets van te vinden."

"Het is wel duidelijk dat iedereen zou willen dat dit niet gebeurd was, inclusief Froome. Hij moet nu starten met onzekerheid. Hij zou deze Giro kunnen winnen en dan zijn titel een paar weken later alweer kunnen verliezen vanwege een schorsing. Dat is niet goed voor hem en niet goed voor de sport. Maar ik kan de situatie niet veranderen, dus ik moet ermee dealen."

Israël

Een ander groot verschil met vorig jaar is dat de Giro voor het eerst buiten Europa start. Vrijdag begint de ronde met een tijdrit van 9,7 kilometer in Jeruzalem en op zaterdag en zondag zijn er relatief vlakke etappes in Israël.

Dumoulin heeft voorlopig weinig te klagen over de bijzondere startplek van de Ronde van Italië. "So far so good", glimlachte de kopman van Team Sunweb.

"We zijn gisteren aangekomen en ons hotel zit dicht bij de Oude Stad van Jeruzalem, dus ik kon me niet inhouden en ben daar even een rondje gaan fietsen. Ik trok veel aandacht met mijn fiets, maar ik vond het erg leuk om te doen."

De eerste etappe is direct een belangrijke, omdat het maar een van de twee tijdritten is deze Giro. De wereldkampioen tijdrijden hoopt daarom direct wat tijd te winnen op zijn concurrenten.

"Het zou niet het einde van de wereld zijn als ik het slecht doe vrijdag, want het hoeft niks te zeggen over de rest van de Giro, maar het zou mooi zijn als ik een goed resultaat kan behalen of zelfs kan winnen. Ik heb het parcours nog niet gereden, maar het lijkt heuvelachtig en dat is goed voor mij."