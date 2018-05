Van Emden vindt tijdritparcours eerste Giro-etappe niet op zijn lijf geschreven

"Als ik hier in Jeruzalem zo uit het raam van mijn hotelkamer kijk, dan denk ik dat de tweede tijdrit van de Giro me meer kansen biedt. Het is hier best heuvelachtig", zegt de tijdritspecialist woensdag.

Van Emden was vorig jaar de winnaar van de laatste Giro-etappe. In de tijdrit in Milaan, waar Tom Dumoulin de roze trui veroverde, boekte Van Emden zijn tot dusver enige dagzege in een grote ronde.

De openingsrit van de 101e editie is daarom ook een doel voor de Zuid-Hollander, maar de coureur van Lotto-Jumbo denkt dat het parcours van de tweede tijdrit in de Giro (zestiende etappe) beter bij hem past.

"Maar het zou mijn loopbaan helemaal geslaagd maken als ik ergens in een grote ronde een keer de eerste rit win en er een paar mooie leiderstruien aan vastzitten", durft Van Emden hardop te dromen. "Nee serieus, ik vind het nu al wel geslaagd, want de tijdritoverwinning van verleden jaar was de prijs waarvoor ik al die jaren heb gevochten."

Middagtraining

Van Emden heeft nog geen goed beeld van de tijdrit van vrijdag. "Ik moet zeggen dat ik het rondje nog niet heb gezien. Als je in deze omgeving normaal wil trainen, dan moet je eerst de auto pakken om buiten de stad te geraken."

Woensdag kon hij in Jeruzalem een korte middagtraining afwerken. Behalve Van Emden maken Robert Gesink, Danny van Poppel, Bert-Jan Lindeman, Koen Bouwman, de Belg Gijs Van Hoecke, de Italiaan Enrico Battaglin en de Nieuw-Zeelandse kopman George Bennett deel uit van de ploeg van Lotto-Jumbo.

De 101e editie van de Giro begint vrijdag met een tijdrit van 9,7 kilometer in Jeruzalem. Op zaterdag en zondag staat er een reguliere etappe in Israël op het programma, waarna de Giro op dinsdag verder gaat in Italië.