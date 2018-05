Froome verwacht anders te koersen in Giro door deelname Dumoulin

"In de Ronde van Frankrijk van vorig jaar wist ik dat ik mijn grote concurrenten, Romain Bardet en Rigoberto Uran, aankon in de tijdrit. Hierdoor hoefde ik ze in de bergen eigenlijk alleen maar te volgen", vertelt Froome, die de Tour in 2017 voor de vierde keer won, dinsdag tegen Eurosport.

"Maar in de tijdrit tegen Dumoulin wordt het lastig. Met hem erbij zal ik op andere momenten tijd moeten pakken."

De 32-jarige Froome heeft in het etappeschema al gezien waar hij tijd zou kunnen pakken op de Nederlander van Sunweb, die zijn Giro-zege vorig jaar in de afsluitende tijdrit veiligstelde. "De beklimming van de Zoncolan is zeker een mooie kans", kijkt Froome alvast vooruit op de veertiende etappe, die een van de zwaarste ritten is van de 101e editie van de Giro.

"Ik kijk er echt naar uit om het tegen Dumoulin op te nemen. De koers krijgt door hem een andere dynamiek. Het wordt spannend. Ik ben nog nooit voor de leiderstrui in de Giro gegaan."

Niet sparen

De afgelopen jaren liet Froome de Giro steevast schieten, omdat hij zich volledig richtte op de Tour, die twee maanden later van start gaat. Toch benadrukt hij nu dat hij zich niet zal sparen in Italië.

"Tijdens een grote ronde denk je niet aan volgende week, niet aan volgende maand en zeker niet aan wat er over zes weken gaat gebeuren. Na de Giro ga ik me opnieuw focussen op de Tour."

Vorig jaar liet Froome al zien dat hij in staat is twee grote rondes achter elkaar te winnen. Anderhalve maand nadat hij in de gele trui in Parijs stond, pakte hij ook de eindzege in de Vuelta a España.

"Dat was waarschijnlijk lastiger dan dit", vindt Froome. "Ik voelde me zelfs beter in de Vuelta. Dit geeft zeker vertrouwen dat ik het dit jaar weer kan. De kans om drie grote rondes te winnen binnen twaalf maanden kan ik gewoon niet laten schieten."

De Giro begint vrijdag met een tijdrit over 9,7 kilometer door Jeruzalem. Ook de tweede en derde etappe zijn in Israël, waarna het peloton verder gaat in Italië. De ronde eindigt op zondag 27 mei met een rit van en naar Rome.